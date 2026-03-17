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慧榮科技於 NVIDIA GTC 2026 展示企業級 AI 儲存解決方案
全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科於NVIDIA GTC 2026的展示多款企業級SSD控制晶片與PCIe NVMe BGA開機SSD，相關解決方案可打造從開機儲存、近GPU高效能儲存到Nearline儲存的多層級AI儲存架構，滿足 NVIDIA AI 生態系不斷演進的需求。
隨著AI模型規模持續擴大，推理架構正逐步從HBM與系統DRAM延伸至高效能NAND儲存層級，此一趨勢亦反映在NVIDIA的ICMS計畫中。
在此新型架構下，NAND儲存已成為關鍵的效能層級，需具備可預測的延遲與差異化的服務品質（QoS），而慧榮科技提供垂直整合的儲存解決方案，涵蓋先進 SSD 控制晶片設計、完整韌體開發，以及精巧的參考設計套件。這些方案支援業界主流企業級外型規格，包括E1.S、E1.L、E3.S、E3.L與U.2，可廣泛應用於 AI 伺服器部署。慧榮科技亦提供具備高耐用度與長期穩定運作能力的企業級PCIe NVMe BGA開機SSD，可部署於AI系統中。
慧榮科技總經理苟嘉章表示，NAND儲存正逐漸成為 AI 基礎架構中的關鍵層級，隨著推論應用快速擴展，儲存系統不僅需要提供高容量，更必須具備可預測的延遲、穩定頻寬與一致的服務品質，控制晶片技術正是釋放 NAND 潛力的關鍵，公司其先進的控制晶片架構正是為因應NVIDIA ICMS等新型AI架構的需求而設計，使NAND儲存能在 AI 記憶體層級架構中扮演更重要且以效能為導向的角色。
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