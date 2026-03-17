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鴻海於 GTC 首次公開與 NVIDIA 合作開發的 AI 工業機器人細節

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海AI工業機器人。鴻海／提供
鴻海AI工業機器人。鴻海／提供

鴻海（2317）參加輝達（NVIDIA）GTC 2026，首次在美國公開其與NVIDIA合作開發的AI工業人形機器人細節。在鴻海攤位及多場GTC專題場次 — 「Develop Physical AI Applications and Build Data Factories With the Robotics Ecosystem」與「Building and Scaling AI Factories With Digital Twins and Robotics」中，鴻海展示機器人如何自主執行高精度、重複性的工業生產任務，包括取放、鎖螺絲與物料搬運，展現其在真實工業環境中的穩定性與作業效率。

這些機器人技能來自真實工廠場景的訓練成果，透過模擬訓練與現場迭代相結合，並運用 NVIDIA Isaac GR00T、NVIDIA FoundationPose、NVIDIA Isaac Sim 與 NVIDA

Jetson Thor，加速部署並實現跨製造據點的規模化導入。同時，模組化資料中心（Modular Data Center，MDC）重新定義了AI基礎設施的可擴展性。鴻海攜手合作夥伴，正推出新一代具備AI-Ready的模組化與混合式架構，以因應新世代 AI 模型對超高密度運算能力與電力基礎設施的龐大需求。透過高度標準化與模組化的設計，將原本複雜的AI資料中心建置流程，轉化為可複製、可擴充的工業化解決方案，加速企業從建構運算能力，邁向實現 AI商業價值的進程。

作為 NVIDIA Cloud Partner（NCP），鴻海旗下的Visionbay.ai與NVIDIA及生態系夥伴策略合作，打造統一的「AI＋Workflow」部署架構，串聯基礎模型、平台、應用與運算基礎設施。目前鴻海正全球打造超過1GW的AI基礎建設，從台灣擴展至全球關鍵市場，為主權 AI 奠定堅實基礎。

GTC 另一亮點為Genesis專案 — 鴻海獲世界經濟論壇（WEF）肯定的AI計畫。採用NVIDIA Omniverse與actoryGPT，Genesis完整整合了數位／實體工廠。參觀者可親身體驗AI如何在數位孿生（Digital Twins）中模擬最佳策略，並回饋至實體產線，形成持續優化的閉環系統。

在智慧城市領域，鴻海的CityGPT與NVIDIA Metropolis平台整合，推動以AI為核心的智慧交通與公共安全應用；同時，智慧電動車（Smart EV）則透過結合鴻海打造的繁體中文大型語言模型 FoxBrain，進一步強化先進駕駛輔助系統（ADAS）相關功能。

本次展出的鴻海整合式醫療 AI 生態系，聚焦四大臨床應用領域，包括刷手護理協作型機器人、大腸鏡Agentic AI、心血管數位孿生（Digital Twins），以及乳癌多模態精準治療。這些應用使醫療AI從單一模型的應用階段，進化為完整實現具備「感知、推理與行動」能力的 Agentic AI 醫療系統，進而促進可規模化的臨床創新。

鴻海AI護理協作機器人。鴻海／提供
鴻海AI護理協作機器人。鴻海／提供

NCP 基礎建設 WEF

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