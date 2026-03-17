鴻海於 GTC 展示 Vera Rubin 與垂直整合力 劉揚偉領軍、百人團隊與會

鴻海（2317）17日於 GTC 2026 正式宣布，引領AI產業革命的關鍵角色再升級！鴻海於NVIDIA GTC San Jose大會中，首次完整展出 AI伺服器機櫃—NVIDIA Vera Rubin NVL72，並在美國揭露其工業級人形機器人及可擴展模組化資料中心（Modular DataCenter, MDC）的最新進展。

在全球最具指標性的人工智慧盛會上，鴻海楬櫫與NVIDIA的深度合作關係，透過展示多項關鍵零組件與先進系統，以深度垂直整合的核心實力，共同支援 NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台的高效運作。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「每年與 NVIDIA的合作，都能讓鴻海在垂直整合、精密製造與未來科技上的優勢更加清晰。雙方強大的夥伴關係，讓AI工廠能以高效率與高可靠度運作，支援大規模訓練、推論及代理式（Agentic）工作需求。」

今年鴻海參與GTC的代表團規模較去年倍增，超過百位高階主管、工程師與科學家齊聚San Jose，分享AI工廠與實體AI（Physical AI）的最新技術進展，並展示 NVIDIAHGX 與NVIDIA MGX 平台的創新應用。鴻海呈現端到端的NVIDIA AI 工廠生態系，展示涵蓋機構設計、散熱元件與電力傳輸等關鍵模組，以加速系統整合並支援快速部署。

鴻海全新的伺服器也將支援最新的 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 伺服器版本GPU，以滿足資料處理、AI、影像與視覺運算工作負載的高需求。