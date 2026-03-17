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輝達GTC微星驅動 AI 全面落地 串聯雲端算力與邊緣自主巡檢

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星於NVIDIA GTC 2026展示最新AI基礎設施與邊緣AI應用。微星／提供
微星於NVIDIA GTC 2026展示最新AI基礎設施與邊緣AI應用。微星／提供

微星（2377）於 輝達（NVIDIA） GTC 2026展示最新AI基礎設施與邊緣AI應用，從資料中心運算平台到智慧巡檢場域，呈現AI從算力、開發到實際部署的完整布局，並展示支援AI代理（AI Agents）與自動化AI應用 的新一代運算平台。

本次展出重點包括：AI伺服器平台（NVIDIA MGX），展示採用 NVIDIA MGX架構 的 AI 伺服器平台，支援最新 GPU 架構，為企業與資料中心提供 AI 訓練與推論所需的高效能運算基礎。

DGX級 AI 工作站 — MSI XpertStation WS300，採用 NVIDIA DGX Station架構 打造的桌邊型 AI 超級電腦，將資料中心級 AI 算力帶到本地端開發環境，協助企業與 AI 開發者進行模型訓練、微調與資料科學工作流程。平台亦支援 NVIDIA OpenShell 執行環境，可在本地端運行 AI Agents 與自動化 AI 應用。

智慧巡檢與邊緣 AI 應用，現場展示 NVIDIA DGX Spark平台 與 OmniGuard 智慧巡檢車，透過邊緣 AI 算力與 AI 視覺分析能力，並結合數位孿生模擬技術，在部署前驗證巡檢動線與場域互動，加速 AI 在智慧工廠、校園與公共場域的實際應用。

透過從 AI基礎設施、開發平台到邊緣應用部署 的整體解決方案，微星持續推動 AI 技術從資料中心走向更多產業場域，加速企業 AI 創新落地。

超級電腦 微星 算力

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