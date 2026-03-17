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慧榮在 GTC 2026展示企業級 SSD 控制晶片與 PCIe NVMe BGA 開機 SSD

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

NAND Flash控制晶片廠慧榮科技於17日宣布，於輝達GTC 2026活動中展示多款企業級SSD控制晶片與PCIe NVMe BGA開機SSD，並強調相關解決方案可打造從開機儲存、近GPU高效能儲存到Nearline儲存的多層級AI儲存架構，滿足AI生態系不斷演進的需求。

慧榮指出，隨著AI模型規模持續擴大，推理架構正逐步從HBM與系統DRAM延伸至高效能NAND儲存層級，此一趨勢也反映在輝達的ICMS計畫中。在此新型架構下，NAND儲存已成為關鍵的效能層級，需具備可預測的延遲與差異化的服務品質。

慧榮也強調，該公司提供垂直整合的儲存解決方案，涵蓋先進SSD控制晶片設計、完整韌體開發，以及精巧的參考設計套件。這些方案支援業界主流企業級外型規格，可廣泛應用於AI伺服器部署。該公司也提供具備高耐用度與長期穩定運作能力的企業級PCIe NVMe BGA開機SSD，可部署於AI系統中。

慧榮總經理苟嘉章表示，NAND儲存正逐漸成為AI基礎架構中的關鍵層級。隨著推論應用快速擴展，儲存系統不僅需要提供高容量，更必須具備可預測的延遲、穩定頻寬與一致的服務品質。控制晶片技術正是釋放NAND潛力的關鍵。

該公司先進的控制晶片架構正是為因應輝達ICMS等新型AI架構的需求而設計，使NAND儲存能在AI記憶體層級架構中扮演更重要且以效能為導向的角色。

DRAM 控制晶片

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