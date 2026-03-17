技嘉於GTC展示完整資料中心產品與基礎架構 並支援 Vera Rubin 平台

技嘉（2376）子公司技鋼科技17日宣布推出全新企業級 AI 解決方案，支援輝達（ NVIDIA） Vera CPU 與 NVIDIA Vera Rubin 平台，並同步揭示將於臺灣設立的 AI 工廠。

在 NVIDIA GTC 2026 展會中，技嘉展示可擴展的 AI 解決方案，除著重效能與能源效率外，也整合打造 AI 工廠與大型 GPU 叢集所需的軟體與基礎架構。現場團隊將介紹最新硬體與軟體技術，協助企業成功部署加速運算。

在個人 AI 超級電腦，為滿足不同層級 AI 超級運算需求，技鋼科技展示多款專業級桌上型與桌邊型系統，適用於 AI 開發與 AI 訓練、推論加速，並已廣泛應用於研究機構、政府單位與企業資料科學團隊。

GIGABYTE AI TOP ATOM，精巧型 AI 超級電腦，採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，可提供每秒千萬億次浮點運算（1 petaFLOPS）的 AI 運算效能，並配備 128GB 統一記憶體。

GIGABYTE W775-V10-L01，桌邊型 AI 超級電腦，專為在本地開發與運行前沿 AI 模型打造，系統採用 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra 桌上型電腦超級晶片 與 748GB一致性（coherent）系統記憶體，可提供最高 20 petaFLOPS 的 AI FP4 運算效能，並能運行高達 1 兆參數（trillion-parameter）模型。

此外，在軟體層面，技嘉與 NVIDIA 正合作推動 NVIDIA NemoClaw，這是一套開源軟體堆疊，可透過單一指令安全地部署 OpenClaw 常駐型 AI 助理。作為 NVIDIA Agent Toolkit 的一部分，NemoClaw 會安裝 NVIDIA OpenShell runtime，提供安全環境以運行自主 AI Agent 與開源模型（如 NVIDIA Nemotron）。

隨著桌上型 AI 運算能力快速提升，NVIDIA NemoClaw 也讓新一類常駐型 AI Agent 能直接在本地硬體上運行。其應用情境包括個人研究助理、工作流程自動化代理，以及私有化程式開發助理等。透過 NemoClaw，個人與小型團隊可更容易部署這些智慧代理，降低對企業級雲端基礎架構的依賴，同時確保資料隱私並保有對 AI 工作負載的完整控制。技嘉個人 AI 超級電腦則提供支援此類 Agentic AI 應用趨勢所需的桌面級運算基礎。

機櫃級 AI 超級電腦，NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台，專為大型語言模型等高負載 AI 應用打造。單一機櫃整合 36 顆 NVIDIA Vera CPU 與 72 顆 NVIDIA Rubin GPU，透過 NVIDIA NVLink 6 互連達到百萬兆級運算效能。系統採用全面液冷設計，涵蓋 CPU、GPU、儲存與 NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC 等元件，以實現高效能與高能源效率。

液冷與氣冷 AI 叢集，GIGAPOD 為技嘉機櫃級 AI 與 HPC 一站式資料中心解決方案，可將多台 GPU 伺服器整合為高效能、可擴展的運算生態系。GIGAPOD 整合先進加速器、網路技術與 GIGABYTE POD Manager（GPM） 管理軟體，提供統一監控、調度與部署能力。

迎接全新臺灣 AI 工廠，為支援 AI 推理時代的運算需求，技鋼科技正於臺灣建立「GAIFA（Giga Computing AI Factory Accelerator）」集中式 AI 運算樞紐。GAIFA支援 AI 工廠的大規模建置與最佳化運作。透過整合工程技術與資料中心基礎架構能力，提供完整的 AI 基礎架構全堆疊解決方案，

這座位於臺灣的 AI 工廠將加速 AI 系統測試、驗證與部署流程，協助全球客戶更快速導入 AI 工廠架構。展會期間，技鋼團隊亦將於展位介紹 GAIFA 如何協助企業建置與部署 AI 工廠。