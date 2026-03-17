美光為Vera Rubin打造的HBM4等三項記憶體全面量產

美光今日在輝達GTC 2026大會開幕宣布， 已於第一季開始量產出貨 HBM4 36GB 12H ，專為 NVIDIA Vera Rubin GPU 設計中。美光HBM4的資料傳輸速率超過 11 Gb/s [5]，頻寬突破2.8 TB/s，相較於 HBM3E，其頻寬提升2.3倍，能源效率則提升超過20%。

為進一步擴展HBM堆疊容量，美光已開始向客戶送樣HBM4 48GB 16H，並成功實現16層HBM晶片堆疊的先進封裝技術。相較於36GB 12H HBM4 產品，這項里程碑突破使每單顆HBM配置容量提升 33%。

這也是三星今年初率先宣布供貨給輝達的新一代AI架構Vera Rubin所需的HBM4量產出貨後，美光隨即加人供貨行列，並於2026 NVIDIA GTC 展示其先進記憶體與儲存產品組合，實現從資料中心到邊緣 AI 的端對端加速。

美光科技執行副總裁暨業務執行長Sumit Sadana表示，下一個 AI 時代將透過整個生態系統協作開發的整合平台來定義。美光與輝達的緊密合作，確保了運算和記憶體從設計之初就能同步擴展。其中的核心正是美光的HBM4，它是AI的引擎，提供了前所未有的頻寬、容量和能源效率。透過HBM4 36GB 12H，以及目前量產中的業界首創SOCAMM2與Gen6 SSD，美光的記憶體和儲存解決方案成為核心基礎，徹底釋放次世代AI的無限潛能。

美光SOCAMM2專為 NVIDIA Vera Rubin NVL72 系統及獨立的 NVIDIA Vera CPU 平台設計，每顆 CPU最高可支援2TB記憶體及1.2 TB/s頻寬。

此外，美光為業界首家量產 PCIe Gen6 資料中心SSD的廠商。美光 9650針對能源效率與液冷環境進行最佳化，在NVIDIA BlueField-4 STX 架構下為AI訓練及推論階段提供高速、低延遲的資料存取，其連續讀取吞吐量高達28 GB/s，隨機讀取速度則高達550萬IOPS。同時，美光7600和9550 SSD為客戶提供更多元的PCIe Gen5 SSD 儲存解決方案，進一步提升架構設計的靈活性。