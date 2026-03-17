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新漢 GTC 發表 NVIDIA IGX Thor 具身 AI 開發套件

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為創博總經理沈倩怡、新漢董事長林茂昌。新漢／提供
左至右為創博總經理沈倩怡、新漢董事長林茂昌。新漢／提供

工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌率隊親征輝達（NVIDIA）GTC 2026，於GTC大會上正式發表首款基於NVIDIA IGX Thor人型機器人開發套件，透過NVIDIA 架構下的超高AI運算力結合新漢自研多項機器人關鍵技術，協助人型機器人開發商推進量產時程。

在AI技術的快速發展下，近期人工智慧的範疇已逐步發展至物理AI（Physical AI）以及具身AI（Embodied AI）與真實世界作互動應用，然而要實現科幻電影中機器人融入家庭的場景，現實存在許多挑戰需要克服，而「安全」的考量最為關鍵。

新漢集團自2020年起啟動機器人功能安全產品認證流程，並於2024年正式通過德國萊因認證，是目前業界少數提供一站式機器人功能安全方案的廠商。

新漢表示，要打造一具高效、反應即時且動作可擬人自然的人型機器人，當中牽涉多層複雜的多平台整合，包括AI運算、5G/Wi-fi高速通訊、Real-time運動控制、機構散熱以及功能安全與資安等多領域技術，現有開發商往往在單一功能的軟硬體整合調校已緩慢費時，遑論要獨立打造出一台功能完備的整機系統。

新漢此次與NVIDIA合作，採用NVIDIA最新針對機器人開發的NVIDIA IGX Thor平台推出MARS400 T20，在額外搭載 RTX Pro 6000 Blackwell Max‑Q 工作站版本後，可支援高達5,581 FP4 TFLOPS的強大運算力，並以模組化設計將新漢自研的Real-time功能安全系統、機器人運動控制系統、以及AI應用軟體整合其中，並提供一站式顧問服務，包括人型機器人佈線設計、系統散熱技術、實時運動通訊、大小腦功能安全與資安整合、以及AI視覺軟體等完整服務，協助機器人整機製造商快速打造高效且安全的機器人。

AI與機器人技術的結合正快速改變產業的現況，根據摩根士丹利（Morgan Stanley）2025 年最新報告預測，全球人型機器人總數將於 2050 年突破 10 億台。NEXCOM新漢2024年已取得德國萊因功能安全認證（TÜV Rheinland），是目前業界極少數以模組化平台取得「機器人功能安全認證」的公司。

其產品符合國際對於功能安全標準所制定的EN 61508標準、以及EN ISO 13849-1國際認證標準，專為各類機器人包括AMR、機器狗、輪型機器人、以及人型機器人打造功能安全與資安方案。透過深化與NVIDIA的合作並結合新漢自有的機器人安全技術，新漢將持續致力於協助產業加速人型機器人安全走入家庭的時程。

機器人 新漢

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