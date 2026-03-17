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元太擴產 法人看好今年營運將逐季增溫

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

元太（8069）隨著關稅影響逐漸淡化，市場法人今年整體營運可望回歸正常節奏，業績有望逐季增溫。

元太看好韓國及中國大陸電子貨架標籤（ESL）市場今年接棒歐美市場成長，全年ESL出貨量可望衝上6億片、將創新高，年增二成下，今年營收、獲利有機會優於去年，預估第1、2季營運均可創同期次高，第3季攀上全年營收高峰，第4季回到正常季節性偏淡表現。

分析師指出，元太面對需求持續成長，大尺寸H5已於去年投產，會優先填滿高毛利的H5產能，並在今年持續提升良率；而H6產線位於新竹，是公司的全球第八條產線，預計今年投產，明年開始貢獻營收；觀音廠也會持續擴建下一代產線，美國方面則是上游材料技術的擴充。預期今年產能有望成長20-30%，未來兩新廠規模都將更勝於現有單一廠房。

且隨著大尺寸產能持續開出，產品組合轉佳，ASP與毛利率將持續提升；其中，去年資本支出約50~60億元，今年因H6與觀音廠計畫，資本支出預計會提升到80億元以上，因此，預估今年營收379億元，年增5%，毛利率53.9%，全年每股獲利為9.8元，符合公司持續創高展望。

新竹 法人 韓國

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