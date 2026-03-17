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東元轉型 AI 智慧能源服務商 首度展示自製 PCS 強化綠電調度韌性

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元總經理高飛鳶於2026智慧城市展暨淨零城市展。記者籃珮禎攝影
東元總經理高飛鳶於2026智慧城市展暨淨零城市展。記者籃珮禎攝影

2026智慧城市展暨淨零城市展17日在台北揭幕，電機大廠東元（1504）今年參展風格大變身，不再僅強調硬體設備，轉而以軟硬整合為核心，正式對外展示以AI能效模型為驅動的「智慧能源管理平台」。

東元總經理高飛鳶指出，能源轉型已進入「整體管理」新階段，企業不再只是追求單一設備的效率，更在乎跨場域的智慧調度。

東元本次展出的最大亮點，在於將傳統的數據監測升級為「AI代理（AI Agent）」機制。管理者現在能透過自然語言對話，直接向系統查詢能耗資訊、獲取節能建議或進行情境模擬，讓枯燥的數據變成具備決策能力的智慧治理平台。

在硬體研發方面，東元展現強大自主能力，首度公開展示自製的「功率調節系統（PCS）」。這項關鍵設備是儲能與綠電轉化的核心，搭配集團子公司東訊（2321）的「AI能源調度與管理系統」，能將太陽能、儲能及綠電交易整合在同一平台。

目前該系統已在製造業、汽車零組件及紡織廠區落地，協助業者降低契約容量以節省電費。此外，東元也將這套技術延伸至智慧交通，目前已在國道一號中壢等七處休息站建置EV充電樁與儲能示範場域。透過PCS與EMS系統的智慧調度，能有效緩解電動車群充時對電網造成的衝擊，強化充電站的電力韌性。

針對能耗大戶商辦大樓與醫院，東元提出免汰換設備的升級方案。由於商辦大樓九成以上能耗集中在冰水主機，東元透過NB-IoT技術與智慧感測，讓既有設備也能進行變頻改造與智慧調度。

在對穩定供電要求極高的醫療院所，東元則與慈濟醫療財團法人展開深度合作。平台整合了醫療氣體、空調、電力等五大系統，利用AI精準負載控制，在確保醫院24小時運作不間斷的前提下，優化HVAC能效。

東元表示，憑藉其累積70年的機電技術，未來將持續深化從數據監測到智慧決策的轉型，協助企業在淨零浪潮中，從被動節能轉向主動的能源管理。

汽車零組件 東元

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