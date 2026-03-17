研華前進 NVIDIA GTC 2026 展示 Edge AI 與 Physical AI 解決方案

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）宣布於3月16日至19日參加於美國聖荷西舉行的 NVIDIA GTC 2026。本次展會中，研華將展出多項新世代邊緣 AI 平台與解決方案，結合 NVIDIA Jetson Thor 與 NVIDIA IGX Thor 等技術，聚焦實體 AI (physical AI) 與邊緣 AI 在機器人、智慧醫療、智慧物流與智慧零售等場域的實際落地應用。透過整合軟硬體平台、AI 開發工具與生態系夥伴合作，研華持續協助企業加速從 AI 評估導入到大規模部署進程，推動產業邁向智慧化升級。

研華北美區總經理牛文中表示，隨著 AI 技術快速發展，人工智慧正從雲端模型訓練逐步走向真實世界的實體應用，形成所謂的 physical AI。研華長期深耕邊緣運算與 AI，致力於打造兼具高效能與產業可靠度的邊緣 AI 平台。本次於 GTC 展會中，研華將展示與 NVIDIA 生態系的深度合作成果，透過整合硬體平台、軟體框架與產業應用解決方案，協助機器人、醫療設備與智慧場域更快速部署 AI，並加速 physical AI 在各產業的實際落地。

研華專為機器人感知與多感測器整合設計的邊緣 AI 平台ASR-A702 / AFE-A702（採用 NVIDIA Jetson Thor），結合 Advantech Robotic Suite 與 NVIDIA Isaac ROS，可支援物件辨識、距離估測、姿態追蹤及 VSLAM 等關鍵感知能力，協助開發者快速建構機器人應用。

為加速人形機器人進一步發展，MIC-742（採用 NVIDIA Jetson Thor）可提供最高 2,070 TFLOPS（FP4）運算效能，並透過 NVIDIA Holoscan Sensor Bridge 建立超低延遲的感測到推論（sensor-to-inference）資料處理流程，支援新一代 transformer 與視覺語言動作模型。此外，ASR-A702 已導入合作夥伴人形機器人應用場景，展現研華在機器人產業生態系中的合作成果。

在智慧醫療領域，研華 AIMB-294 醫療 AI 主機板（採用 NVIDIA Jetson Thor），可在僅 130W 的低功耗下執行即時手術器械異常偵測、器官分割及 AR 影像疊加，且無需額外 GPU 模組。結合 Holoscan 與醫療 AI 開發框架，以及研華 Edge AI 軟體工具，可支援低延遲醫療影像處理與 AI 模型部署，提升醫療設備的整體效能與可靠度。研華亦展出以 NVIDIA IGX 打造的醫療級產品 USM-500，透過多模態感測資料融合與邊緣 AI 運算能力，支援 AI 輔助手術、術中影像分析、內視鏡影像分析與機器人手術導引等應用，協助醫療機構提升臨床決策效率與醫療品質。

面對智慧物流與倉儲管理需求，研華 AIR-075（採用 NVIDIA Jetson Thor）視覺 AI 平台支援視覺代理（Visual AI Agents）應用於安全監控與事件管理，並提供 10GbE 高頻寬影像傳輸能力。此外，研華 MIC-743（採用 NVIDIA Jetson Thor）運行影像搜尋與摘要技術，可即時進行影像分析、自然語言查詢與影片重點摘要，協助企業提升倉儲與物流營運效率與管理能力。

在智慧零售與服務應用方面，研華將展示 DS-015（採用 NVIDIA Jetson Orin）邊緣 AI 系統，透過研華 Edge AI SDK 運行生成式 AI 模型，可在本地端提供大型語言模型（LLM）對話功能，無需依賴雲端運算。此類解決方案適用於自助服務機、智慧零售門市、數位看板與工業場域，協助企業在保護資料隱私與降低延遲的同時，提升顧客互動與服務體驗。