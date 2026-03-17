神達旗下神雲 於 GTC 2026展示一站式解決方案與彈性 NVIDIA MGX 平台

神達（3706）旗下子公司神雲科技參展NVIDIA GTC 2026，本次神雲科技以「Enterprise AI, Flexible by Design」為主題，展示其在 NVIDIA MGX架構的AI 伺服器與全方位 AI 一站式（Turnkey）解決方案的最新突破。

透過與NVIDIA、AMD、DDN、Intel、Micron、Rafay、Sandisk以及 Solidigm 等產業領導者的策略合作，神雲科技持續推動加速運算與次世代資料中心的發展，為客戶提供涵蓋 AI 訓練、推理以及檢索增強生成（RAG）應用的端到端（End-to-End）實力。

為了解決現代 AI 工作負載的複雜性，神雲科技將硬體與先進軟體棧整合，實現無縫的 GPU 管理與高效能儲存應用。透過與Rafay的戰略夥伴關係，神雲科技支援統一的控制面（Control Plane）功能，具備管理大規模容器化環境的能力。此項合作協助企業簡化 Kubernetes 編排（Orchestration），並透過 Slurm 控制器實現高效能運算（HPC）與 AI 工作負載的自動化調度。透過簡化複雜的編排流程，神雲科技與 Rafay 讓企業在擴展 AI 工作負載時，能兼顧效率與企業級的營運治理。

Rafay 共同創辦人暨執行長 Haseeb Budhani 表示：「我們與神雲科技的合作，透過提供統一平台管理海量容器集群，簡化了現代 AI 的複雜性。藉由將 Rafay 的軟體棧與神雲於 MGX 架構的系統整合，我們協助企業自動化 Kubernetes 編排與 Slurm AI 任務調度，確保在嚴格的營運控制下實現高效擴展。」

針對多模態 RAG（檢索增強生成）流水線對數據的密集需求，神雲科技與DDN聯手展示AI Data Storage Solution。此合作方案採用 DDN Infinia，能為即時 AI 推理回應提供極低延遲的文檔檢索，並透過最小化數據移動來極大化 GPU 利用率，進而支援高吞吐量的 AI 工作負載。該解決方案採用基於 NVIDIA MGX 架構並搭載 RTX PRO GPU 的神雲伺服器，專為企業級 AI 應用進行最佳化，提供跨機櫃與集群部署的無縫擴展能力。

神雲科技總經理黃承德表示，透過與Rafay及DDN的策略合作，神雲科技提供全方位的一站式（Turnkey）AI 基礎設施，滿足 AI 訓練、推理與 RAG 應用的全生命週期需求。藉由將我們基於 NVIDIA MGX 架構且具備高度彈性的伺服器設計，與 Rafay 先進的 AI 基礎設施編排平台，以及 DDN 的智慧 AI 資料平台進行整合，我們正為次世代資料中心客戶提供全球先進的端對端解決方案。