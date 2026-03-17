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系統電董事改選規劃名單出爐 和碩預計取得2席
系統電今年2月透過辦理私募方式，引進和碩參與投資，系統電將於4月28日股東常會中進行董事會改選，規劃名單搶先出爐，和碩預計取得2席，和碩共同執行長鄭光志將出任董事，和碩前投資長蘇艶雪則擔任獨立董事。
和碩2月公告，斥資新台幣12.1億元，認購系統電2.2萬張私募股，持股比率約9.6%，成為系統電最大法人股東。
外資解讀，BBU（電池備援電力模組）被大量導入新AI伺服器，系統電擁有相關技術，和碩可能希望藉由入股系統電強化AI伺服器完整解決方案。而和碩除了股權投資，也將進駐系統電董事會，進一步深化雙方合作。
系統電將於4月28日舉行股東常會，全面改選7席董事，其中包含3席獨立董事，規劃名單搶先出爐，系統電經營層預計取得3個席次，包括系統電董事長李益仁、總經理謝東富，以及副總經理李承翰入列。
和碩則將取得2個董事會席次，其中鄭光志擔任董事，另推派蘇艶雪出任獨董。
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