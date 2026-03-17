系統電董事改選規劃名單出爐 和碩預計取得2席

鴻海（2317）17日於 GTC 2026 正式宣布，引領AI產業革命的關鍵角色再升級！鴻海於NVIDIA GTC San Jose大會中，首次完整展出 AI伺服器機櫃—NVIDIA Vera Rubin NVL72，並在美國揭露其工業級人形機器人及可擴展模組化資料中心（Modular DataCenter, MDC）的最新進展。

2026-03-17 11:25