快訊

經典賽／7局上MVP亞古納建功 委內瑞拉2：2追平義大利

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聽新聞
0:00 / 0:00

和碩於GTC 2026發表新一代 AI 平台 搭載輝達Vera Rubin NVL72

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩將於NVIDIA GTC 2026展示其最新的AI基礎架構平台。和碩／提供
和碩將於NVIDIA GTC 2026展示其最新的AI基礎架構平台。和碩／提供

和碩（4938）將於輝達（NVIDIA）GTC 2026展示其最新的AI基礎架構平台。搭載NVIDIA Vera Rubin NVL72、NVIDIA HGX Rubin NVL8以及NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，為超大規模（Hyperscale）與企業級AI部署提供突破性效能、機櫃級整合架構以及高效液冷散熱設計。

和碩RA4803-72N3 採用NVIDIA Vera Rubin NVL72平台，是一款專為次世代AI工作負載打造的液冷機櫃級AI超級電腦。此解決方案整合了 72顆NVIDIA Rubin GPU、36 顆NVIDIA Vera CPU、NVIDIA NVLink 6擴充網路、NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC、NVIDIA BlueField-4 DPU 以及 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路，可提供 3.6 EFLOPS 推論效能、260 TB/s 頻寬以及 20.7 TB HBM4 記憶體容量。

和碩表示，相較於 NVIDIA Blackwell 架構，僅需四分之一的 GPU 即可訓練Mixture-of-Experts（MoE）模型，並將推論成本降低高達10倍，吞吐量提升5倍。此設計大幅提升每瓦效能、縮減機房空間需求，並優化 AI 工廠的整體擁有成本（TCO）。

和碩AS210-2T1-8H3 為一款 2U 液冷伺服器，基於 NVIDIA HGX Rubin NVL8 與雙 Intel Xeon 6 處理器，專為加速企業 AI 工作負載設計。透過 NVIDIA Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU 及 Spectrum-X 乙太網路，該系統提供優化的 AI 與 HPC 運算效能。擴展至機櫃級（rack-level）AI基礎架構，RA4800-64H3與RA4800-72H3 透過液冷機櫃架構提供超高密度運算效能。

和碩指出，RA4800-64H3 在單一機櫃中整合八台 2U 系統，最高可支援64顆NVIDIA HGX Rubin GPU與16顆 Intel Xeon 6 處理器；而RA4800-72H3則可在48U機櫃中整合至多九台2U系統，擴展至72顆 GPU 與18顆CPU，為大規模AI工作負載帶來前所未有的運算密度與更快速的洞察能力。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍博士表示，打造AI工廠不僅需要強大的硬體，更需要深厚的系統整合專業知識與大規模部署的能力。透過推出搭載 NVIDIA Vera Rubin NVL72 與 NVIDIA HGX Rubin NVL8 平台，結合和碩成熟的部署能力，我們能協助客戶更快速、更高效、且更具營運信心地從基礎架構建置邁向 AI生產。

平台 輝達 超級電腦

延伸閱讀

緯穎前進 GTC 2026 展示 Vera Rubin NVL72 等新世代 AI 工廠基礎架構

相關新聞

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

輝達年度盛會 GTC 17日盛大登場，面對生成式 AI、推理型 AI 與代理式 AI 持續推升算力需求，執行長黃仁勳這場演講不只是新品發表，更宣示輝達將全面卡位 AI 工廠時代核心地位，定位也從 GPU 供應商進一步升級為 AI 基礎設施平台業者。

鴻海：今年營運強勁成長…AI伺服器出貨倍增 手機業務價量齊揚

鴻海昨（16）日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，今年AI伺服器業務，不論GPU或ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務則價量齊揚，看好2026年整體業績強勁成長。因應客戶強勁需求，鴻海今年資本支出將年增逾30%，續創新高。

和碩於GTC 2026發表新一代 AI 平台 搭載輝達Vera Rubin NVL72

和碩（4938）將於輝達（NVIDIA）GTC 2026展示其最新的AI基礎架構平台。搭載NVIDIA Vera Rubin NVL72、NVIDIA HGX Rubin NVL8以及NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，為超大規模（Hyperscale）與企業級AI部署提供突破性效能、機櫃級整合架構以及高效液冷散熱設計。

陳其邁參加GTC大會見鴻海董事長劉揚偉 倡打造高雄為主權AI燈塔

高雄市長陳其邁出席輝達（NVIDIA）GTC大會，並與鴻海董事長劉揚偉等產業領袖會晤。他會後受訪表示，生成式AI已進入「...

AI代理時代 輝達攜多家台廠打造Vera CPU

輝達今天推出專為代理型AI（Agentic AI）打造的Vera CPU及VeraCPU機架系統；攜手華碩、仁寶、鴻海、...

中東戰爭 鴻海2026年最大外部挑戰

鴻海2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。