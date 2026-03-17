快訊

經典賽／7局上MVP亞古納建功 委內瑞拉2：2追平義大利

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聽新聞
0:00 / 0:00

緯穎前進 GTC 2026 展示 Vera Rubin NVL72 等新世代 AI 工廠基礎架構

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，今年於 NVIDIA GTC 2026（展位 #1121），緯穎展出一系列與緯創合作開發，基於 NVIDIA 平台的新世代AI解決方案。憑藉從主板創新到整機櫃整合與驗證的一站式服務，以及在加速運算、儲存與液冷領域的端到端專業實力，緯穎將為未來的 AI 工廠帶來突破性的效能與卓越的能源效率，加速實現AI價值落地。

緯穎總經理暨執行長林威遠表示：「隨著 AI 發展持續加速，資料中心需要能快速協同打造整合運算、儲存、網路與液冷技術的機櫃級解決方案夥伴。憑藉端到端的整合能力與卓越的製造實力，緯穎能夠更快速的將基於 NVIDIA 技術的最新平台與創新推向市場。不僅帶來每瓦效能的顯著提升，也為客戶建立堅實的 AI 基礎架構，持續在 AI 時代保持領先。」

本次展出的重頭戲自然是NVIDIA Vera Rubin NVL72，緯穎和緯創（3231）是首批提供搭載NVIDIA Vera Rubin NVL72平台的公司之一。該平台採用全液冷機櫃級架構，整合 72 顆NVIDIA Rubin GPU 與 36 顆NVIDIA Vera CPU，專為前沿 AI 模型的訓練（Training）、推理（Inference）與推論（Reasoning）最佳化。透過高度整合的共同設計，可實現每瓦效能最高提升 10 倍，為 AI 工廠帶來突破性的運算效能與能源效率。

再來是為企業級客戶開發的NVIDIA HGX Rubin NVL8，這款搭載 8 顆 NVIDIA Rubin GPU的頂級模組化加速運算平台，採用無風扇、全液冷、高密度的2U 系統設計，展現卓越的 PUE 表現。透過NVIDIA Spectrum-X Ethernet乙太網路或 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand，可於單一機櫃中擴展 8 到 16 台系統，為持續成長之大規模運算需求，提供高度靈活性。

再往下一階則是NVIDIA RTX PRO Server，基於ARM架構的NVIDIA RTX PRO Server，在2U的空間中整合兩顆NVIDIA Vera CPU 與兩張 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 伺服器版 GPU（各配備 32GB GDDR7 記憶體），適用於神經網路渲染(neural rendering)與 AI 驅動設計(AI driven design)等應用。

為因應日漸成長的存儲需求， NVIDIA 推出Storage-Next 計畫，這套由 GPU 驅動的儲存架構採用 NVIDIA SCADA (Scaled Accelerated Data Access) 技術，使 GPU 能夠直接協調 96 顆 NVMe 磁碟陣列的 I/O 作業，提供超高 IOPS、低於毫秒等級的延遲，以及 PB 級高密度儲存能力。適用於圖神經網路（GNN）、大型語言模型（LLM）推理，以及檢索增強生成等應用。這套全液冷系統亦整合軟體遙測與多區域漏液偵測功能，實現高效率與SSD熱插拔維護等功能。

緯創 緯穎

延伸閱讀

黃仁勳推輝達版龍蝦AI代理平台 宣布進軍太空

輝達 GTC 15台廠董總親征 鴻海、緯創、緯穎等帶頭搶 AI 商機

相關新聞

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

輝達年度盛會 GTC 17日盛大登場，面對生成式 AI、推理型 AI 與代理式 AI 持續推升算力需求，執行長黃仁勳這場演講不只是新品發表，更宣示輝達將全面卡位 AI 工廠時代核心地位，定位也從 GPU 供應商進一步升級為 AI 基礎設施平台業者。

鴻海：今年營運強勁成長…AI伺服器出貨倍增 手機業務價量齊揚

鴻海昨（16）日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，今年AI伺服器業務，不論GPU或ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務則價量齊揚，看好2026年整體業績強勁成長。因應客戶強勁需求，鴻海今年資本支出將年增逾30%，續創新高。

和碩於GTC 2026發表新一代 AI 平台 搭載輝達Vera Rubin NVL72

和碩（4938）將於輝達（NVIDIA）GTC 2026展示其最新的AI基礎架構平台。搭載NVIDIA Vera Rubin NVL72、NVIDIA HGX Rubin NVL8以及NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，為超大規模（Hyperscale）與企業級AI部署提供突破性效能、機櫃級整合架構以及高效液冷散熱設計。

陳其邁參加GTC大會見鴻海董事長劉揚偉 倡打造高雄為主權AI燈塔

高雄市長陳其邁出席輝達（NVIDIA）GTC大會，並與鴻海董事長劉揚偉等產業領袖會晤。他會後受訪表示，生成式AI已進入「...

AI代理時代 輝達攜多家台廠打造Vera CPU

輝達今天推出專為代理型AI（Agentic AI）打造的Vera CPU及VeraCPU機架系統；攜手華碩、仁寶、鴻海、...

中東戰爭 鴻海2026年最大外部挑戰

鴻海2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。