緯穎前進 GTC 2026 展示 Vera Rubin NVL72 等新世代 AI 工廠基礎架構

緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，今年於 NVIDIA GTC 2026（展位 #1121），緯穎展出一系列與緯創合作開發，基於 NVIDIA 平台的新世代AI解決方案。憑藉從主板創新到整機櫃整合與驗證的一站式服務，以及在加速運算、儲存與液冷領域的端到端專業實力，緯穎將為未來的 AI 工廠帶來突破性的效能與卓越的能源效率，加速實現AI價值落地。

緯穎總經理暨執行長林威遠表示：「隨著 AI 發展持續加速，資料中心需要能快速協同打造整合運算、儲存、網路與液冷技術的機櫃級解決方案夥伴。憑藉端到端的整合能力與卓越的製造實力，緯穎能夠更快速的將基於 NVIDIA 技術的最新平台與創新推向市場。不僅帶來每瓦效能的顯著提升，也為客戶建立堅實的 AI 基礎架構，持續在 AI 時代保持領先。」

本次展出的重頭戲自然是NVIDIA Vera Rubin NVL72，緯穎和緯創（3231）是首批提供搭載NVIDIA Vera Rubin NVL72平台的公司之一。該平台採用全液冷機櫃級架構，整合 72 顆NVIDIA Rubin GPU 與 36 顆NVIDIA Vera CPU，專為前沿 AI 模型的訓練（Training）、推理（Inference）與推論（Reasoning）最佳化。透過高度整合的共同設計，可實現每瓦效能最高提升 10 倍，為 AI 工廠帶來突破性的運算效能與能源效率。

再來是為企業級客戶開發的NVIDIA HGX Rubin NVL8，這款搭載 8 顆 NVIDIA Rubin GPU的頂級模組化加速運算平台，採用無風扇、全液冷、高密度的2U 系統設計，展現卓越的 PUE 表現。透過NVIDIA Spectrum-X Ethernet乙太網路或 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand，可於單一機櫃中擴展 8 到 16 台系統，為持續成長之大規模運算需求，提供高度靈活性。

再往下一階則是NVIDIA RTX PRO Server，基於ARM架構的NVIDIA RTX PRO Server，在2U的空間中整合兩顆NVIDIA Vera CPU 與兩張 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 伺服器版 GPU（各配備 32GB GDDR7 記憶體），適用於神經網路渲染(neural rendering)與 AI 驅動設計(AI driven design)等應用。

為因應日漸成長的存儲需求， NVIDIA 推出Storage-Next 計畫，這套由 GPU 驅動的儲存架構採用 NVIDIA SCADA (Scaled Accelerated Data Access) 技術，使 GPU 能夠直接協調 96 顆 NVMe 磁碟陣列的 I/O 作業，提供超高 IOPS、低於毫秒等級的延遲，以及 PB 級高密度儲存能力。適用於圖神經網路（GNN）、大型語言模型（LLM）推理，以及檢索增強生成等應用。這套全液冷系統亦整合軟體遙測與多區域漏液偵測功能，實現高效率與SSD熱插拔維護等功能。