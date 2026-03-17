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陳其邁參加GTC大會見鴻海董事長劉揚偉 倡打造高雄為主權AI燈塔

中央社／ 聖荷西16日專電
高雄市長陳其邁16日參加輝達執行長黃仁勳GTC大會演講，與鴻海董事長劉揚偉同坐互動。中央社 中央通訊社
高雄市長陳其邁16日參加輝達執行長黃仁勳GTC大會演講，與鴻海董事長劉揚偉同坐互動。中央社 中央通訊社

高雄市長陳其邁出席輝達（NVIDIA）GTC大會，並與鴻海董事長劉揚偉等產業領袖會晤。他會後受訪表示，生成式AI已進入「推論時代」與「AI工廠」階段，高雄正透過「智慧燈塔計畫」落實主權AI，未來規劃與輝達、鴻海合作設立CUDA相關中心，強化台灣算力基礎建設。

針對輝達創辦人黃仁勳的演講心得，陳其邁指出，生成式AI正從資料訓練轉向推論應用，未來SaaS（軟體即服務）將演進為「代理人服務（Agent as aService）」。他強調，「物理AI（Physical AI）」是重要趨勢，AI將廣泛運用於交通服務、機器人及智慧工廠等複雜真實情境，發展速度將超乎預期。

對於輝達提出的「主權AI」地圖未見台灣，陳其邁回應，高雄市已搶先布局，啟動「高雄智慧燈塔計畫」，建構大規模學習平台，這正是以主權AI模式解決城市治理痛點。他表示，高雄已跨出第一步，未來希望能將此平台服務推廣至更多行業與城市。

陳其邁在大會期間也與鴻海董事長劉揚偉熱烈交流。陳其邁強調，「算力即國力」，隨著AI進入推論與智慧工廠時代，算力需求將呈爆發式成長，建立算力基礎設施與周邊生態系已迫在眉睫。

他透露，高雄市政府期盼與鴻海、輝達等企業合作，在高雄建立輝達晶片程式軟體CUDA相關中心，解決企業對算力與軟體技術的需求，並歡迎鴻海持續擴大在高雄的投資。

在矽谷參訪行程方面，陳其邁提到，市府團隊已與AWS（亞馬遜網路服務）及AT&T等跨國企業會談。高雄計畫結合電信業者服務，利用輝達的VLM（視覺語言模型）訓練成果，將燈塔計畫轉化為解決交通、淹水、環保監控等城市痛點的典範，並提供給其他城市參考。

至於外界關注的政治動向，陳其邁重申，此行純粹從務實角度出發，專注於高雄的「產業轉型」與「城市轉型」。他強調，這與賴清德總統提出的「AI新時代」建設方針一致，核心目標是提升台灣在人工智慧領域的全球競爭力，利用AI改善人民生活，與政治操作無關。

陳其邁預計在結束展覽行程後，將與史丹佛大學學者進行座談，持續深化高雄與國際學術界的科技交流。

輝達 黃仁勳 鴻海

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