輝達加持美股收高 投顧：台股醞釀反攻留意戰爭變數

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，其先進AI晶片至2027年潛在商機至少1兆美元，加上國際油價挫跌，激勵美股收高；台股16日跌57.81點，收在33342.51點。投顧分析，台股醞釀多頭反攻，但市場仍持續留意戰爭、油價、聯準會決策等變數。

道瓊工業指數揚升387.94點或0.83%；標準普爾500指數上揚67.19點或1.01%；那斯達克指數攀漲268.82點或1.22%；費城半導體指數勁揚149.61點或1.96%。

台股16日跌57.81點，收在33342.51點，成交值新台幣7303.92億元。三大法人合計賣超477.89億元，其中，自營商賣超34.3億元，投信賣超4.06億元，外資及陸資賣超439.53億元。

黃仁勳今天在加州聖荷西（San Jose）舉行的年度GTC大會上表示，其先進人工智慧（AI）晶片至2027年的潛在商機將達至少1兆美元。GTC大會上並揭曉整合Groq語言處理單元技術的新晶片NVIDIA Groq 3LPU，次世代GPU架構Feynman，將整合下一代名為Rosa的CPU以及新一代LPU，共建更強大平台系統。

輝達股價上漲1.65%，至183.22美元；台積電ADR（美國存託憑證）小漲0.57%，至340.23美元。

投顧分析，台股在2月26日創下歷史新高點35579點，成交值也同步創下1兆2078億元天量後，指數卻直接回檔跌破月線，目前則處於月線附近多空攻防，由於量能快速萎縮，籌碼相對穩定，雖然醞釀日後多頭反攻，但現階段變數太多，盤面明顯觀望氣息濃厚。

展望後續，投顧表示，市場持續留意伊朗戰爭發展和油價飆升對經濟與通膨影響，聯準會（Fed）預計3月17日至18日召開會議，決策官員對未來利率政策路徑仍存分歧，台股焦點關注年報以及即將到來的季報成績揭曉。