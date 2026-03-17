全球關注 GTC 與 OFC 台灣 AI 供應鏈迎雙重催化劑

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，全球AI重磅技術盛會 - 輝達GTC大會3月16–19日，預期釋出新平台、電力架構與網路互連等脈絡，並有望對中期需求與生態系投資方向給出更清晰指引；台系電源、散熱、機構件與網通等關鍵零組件廠也將齊聚一堂，法人普遍預期今年營運呈現逐季走升的型態，強化台灣AI供應鏈景氣循環的延續性。

此外，光通訊年度盛會亦於3月中旬同步舉行，聚焦高速光模組、共同封裝光學、資料中心互連與網路交換架構等主題。高速光學解決方案的商用化與互通性驗證，對AI資料中心的擴容與能效優化至關重要，預期亦將成為供應鏈今年接單與產品升級的另一股推力。

謝文雄表示，台灣AI供應鏈目前並未出現大規模訂單下修跡象，反而延續自2025年下半年起的加單動能。包括新一代加速平台與專用伺服器零組件（機櫃、液冷散熱、電源與高階連接、滑軌與備援電力模組等）拉貨趨勢維持，供應鏈對2025–2027年全球擴產藍圖仍具信心，多處產能擴建陸續啟動，顯示AI基礎設施處於上升周期。

謝文雄分析，受地緣事件牽動的原物料與基礎零件面，印刷電路板（PCB）上游關鍵材料如銅箔、玻纖布、樹脂與銅箔基板（CCL）占據製造成本要角，歷來具有較高的產業地位與議價能力。AI伺服器對高速、低損耗與高頻材料的結構性需求攀升，配合5G與資料中心擴建，長線動能不變；因此，即便大盤震盪，該等材料族群與先進規格供應商通常具備相對抗跌與逢回承接的條件。

展望後市，謝文雄表示，短期地緣政治噪音難免加大波動，但AI資本支出擴張的主軸不變。隨著本周起連續兩大技術盛會釋出訊號，預期可進一步強化市場對AI中期需求與供應鏈排程的可見度。震盪反而提供汰弱留強與逢回布局的機會，投資人可依據基本面與訂單能見度，循序加碼具體受惠於AI基礎建設與能源效率升級的關鍵環節。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，在這一輪地緣風險下，市場關注重點回到兩條主線：其一，油價透過通膨與實質利率影響股債資產評價；其二，科技與資料中心資本支出的可持續性。歷史經驗顯示，若供給瓶頸逐步緩解，油價漲勢往往呈階段性、風險溢酬消退後資產價格仍能回歸基本面；惟若海運中斷時間超出預期，對能源、化工與運輸成本的傳導將更為顯著。

油價情境研判方面，樓克望表示，若衝突拖長導致海峽封鎖期延伸，油價上行風險升高；但考量主要國家可能動用戰略儲油、改道出貨與加速護航機制，配合產油國動態調節供給，中期價格仍取決於運輸恢復速度與需求端韌性。樓克望進一步指出，市場風險溢酬已顯著抬升，若供應緊張獲得緩解，油價存在回落空間。

地緣震盪，若無法長期緊盯供應鏈與技術節點變化，建議投資人視己身風險承受度，不妨採單筆分批或定期定額方式，降低事件風險及受市場波動心態。提醒您，定期定額並不保證獲利；仍應搭配目標資產配置、停利停損／再平衡機制，以及對單一產業或個股曝險的上限設定，並與自身投資期限與風險承受度一致。