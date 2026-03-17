德晉2025年每股淨損1.11元 合併子公司德晉能源

德晉科技（3466）17日晚間公告2025年財報，每股淨損1.11元，截至2025年底累積虧損達實收資本額二分之一，將於2026年股東常會報告。

德晉科技2025年營收為7,670萬元，較2024年營收2.79億元，大幅衰退，營業毛損2,911萬元，營業損失7,674萬元，歸屬母公司業主淨損為8,177.5萬元，每股淨損1.11元，較2024年每股淨損2.56元，虧損縮小。

德晉科技也公告，截至2025年底累積虧損達實收資本額二分之一，將於2026年股東常會報告。

同時宣布簡易合併德晉能源，德晉科技公告指出，合併存續公司為德晉科技，合併消滅公司為德晉能源。德晉能源為德晉科技100%持股子公司，進行簡易合併。

德晉科技指出，為因應集團整合資源，以提昇營運效益目的，消滅公司為存續公司持股100%之子公司，依企業購併法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，為因應集團整合資源，以提昇營運效益之目的，合併基準日暫訂為2026年04月20日，並授權董事長視實際情況調整。

德晉科技主要業務為衛星電視接收系統外銷音響的製造加工及買賣，一般進出口貿易、代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標及銷售；德晉能源主要業務則為其他發電、輸電及配電機械製造。