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推論轉折點來了！黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

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AI代理時代 輝達攜多家台廠打造Vera CPU

中央社／ 聖荷西16日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日在聖荷西舉辦的GTC大會上發表主題演講，並發布新產品Vera CPU。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日在聖荷西舉辦的GTC大會上發表主題演講，並發布新產品Vera CPU。中央社

輝達今天推出專為代理型AI（Agentic AI）打造的Vera CPU及VeraCPU機架系統；攜手華碩、仁寶、鴻海、技嘉、和碩、雲達、緯創和緯穎等台廠合作；同時發布BlueField-4 STX儲存架構，AIC營邦、雲達為合作夥伴。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在聖荷西舉辦的GTC大會上發表主題演講，並發布新產品Vera CPU，為全球首款專為代理型AI與強化學習時代打造的處理器，效率為傳統CPU的2倍，運算速度可提升50%。

黃仁勳去年公開Vera Rubin平台架構，今年更進一步推出Vera CPU。

他表示，Vera CPU在AI發展的轉捩點問世。CPU如今不再只是支援模型，而是能驅動模型運作，VeraCPU讓AI系統能更快速度思考、並擴展到更大的規模。

輝達同時推出Vera CPU機架系統，整合256顆液冷式Vera CPU。

輝達秀出合作夥伴，台灣廠商包含華碩、仁寶、鴻海、技嘉、和碩、雲達、緯創和緯穎入列。Vera CPU已進入全面量產，並將於今年下半年由合作夥伴提供。

除推出Vera CPU機架系統，輝達今天也公布BlueField-4 STX儲存架構，讓企業、雲端與AI服務供應商更容易部署加速儲存基礎設施，輝達攜手營邦、美超微、雲達製造。

另外，輝達也宣布提供5種互相協同運作的AI機架系統，包括針對GPU加速運算的Vera Rubin NVL72、專為推論的NVIDIA Groq 3 LPX、用於CPU計算的VeraCPU rack、用於儲存與資料處理的BlueField-4 STX、及最新一代AI乙太網路交換器Spectrum-6 SPX。

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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