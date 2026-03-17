陳其邁出席黃仁勳GTC演講 與劉揚偉互動熱絡

高雄市長陳其邁再度受邀參加輝達GTC大會，今天不僅出席聽輝達執行長黃仁勳演講，並與鴻海董事長劉揚偉比鄰而坐且兩人交談熱絡，同時也跟其他美國和台灣廠商互動。

陳其邁第2度受邀參加人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）的GTC大會，他抵達後先與合作廠商互動；劉揚偉隨後抵達，兩人握手後同坐在VIP區首排，席間交談熱絡。

陳其邁也和專注於物理AI（Physical AI）的AI軟體平台公司Linker Vision廠商互動。

主題演講過後，陳其邁將前往GTC展場參觀，預計赴輝達、鴻海、思科（Cisco）、亞馬遜雲端運算服務（AWS）、緯創、Linker Vision等展位，為高雄科技發展取經。

陳其邁此行在GTC的收穫也將運用於高雄燈塔計畫（Lighthouse Project）；高雄正與輝達合作，透過燈塔計畫打造具備在地特性的全球最大城市級大型語言模型。