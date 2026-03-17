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鴻海去年 EPS 13.61元 配息7.2元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（16）日公布2025年稅後純益1,893.54億元，創新高，年增24%，每股純益13.61元，連續五年賺逾一個股本。今年在雲端網路產品，以及消費智能產品兩大部門推動下，業績將再戰新高。

股利方面，鴻海基於集團現金股利配發率平均不低於四成的目標，董事長劉揚偉昨天於線上法說會宣布，去年度盈餘每股配發7.2元現金股利，較2024年每股現金股利5.8元大幅提高，配發率達52.9%，創1991年上市掛牌以來最高，連續七年配發率超過五成。

鴻海去年第4季稅後純益452.12億元，季減22%，年減2%，每股純益3.23元。其中，單季毛利率、營益率、淨利率分別為5.88%、3.28%、1.73%，毛利率季減0.47個百分點，年減0.27個百分點；營益率季減0.14個百分點，年增0.26個百分點；淨利率季減1.07個百分點，年減0.44個百分點。

鴻海去年毛利率、營益率、淨利率分別為6.15%、3.20%、2.34%，分別年減0.11個百分點、年增0.27個百分點、年增0.11個百分點，顯示高單價AI產品雖稀釋毛利率，但營益率穩定成長至3%以上，本業獲利能力受惠AI產品而明顯提升。

鴻海表示，2025年產品營收比重為：雲端網路產品40%，躍居第一大產品，之後依序為消費智能產品38%，電腦終端產品15%、元件其他產品7%。

毛利率 鴻海 現金股利

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