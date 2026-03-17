鴻海去年 EPS 13.61元 配息7.2元

鴻海2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

2026-03-17 01:51