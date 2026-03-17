聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭 鴻海2026年最大外部挑戰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

至於鴻海內部挑戰，他說，是生成式AI的腳步與機器人的開發是否可以跟上，鴻海也將投入更多在這方面的資源，確保該公司是領先企業。

談到AI機櫃走向標準化與模組化對鴻海的影響，劉揚偉表示，產業在成長初期時會百花齊放，一段時間競爭後，產品就會落在少數幾種與做法，隨著AI機櫃複雜度提升，標準化是不可避免的趨勢。

他說，AI機櫃從晶片發布到整機上市，產品標準化之後，可以縮短周期，加速AI基礎建設的布建，成本會愈來愈低，量則會愈來愈大，這對AI產業是好的，鴻海可以強化周轉效率，以及資本回報率。他認為，在標準化之下，產業競爭格局將加速往鴻海這樣的領導廠商集中，鴻海反而是受惠集中化與標準化的趨勢。

劉揚偉強調，AI伺服器隨著算力密度持續提升，電力密度持續提升，還要導入液冷等零組件與關鍵系統，將使得價格往高單價發展，這對鴻海的影響是正面的。

風險 布局 劉揚偉

延伸閱讀

AI伺服器廠毛利率2026先蹲後跳？鴻海：垂直整合助價值提升 獲利成長

鴻海GTC秀人形機器人 在美建最大AI伺服器產能

鴻海法說會／劉揚偉：標準化設計趨勢下 鴻海整合能力高、成最大贏家

鴻海法說會／董座劉揚偉：2026最大挑戰是全球政經局勢 尤其是中東

相關新聞

鴻海：今年營運強勁成長 AI 伺服器出貨倍增 手機業務價量齊揚

鴻海昨（16）日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，今年AI伺服器業務，不論GPU或ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務則價量齊揚，看好2026年整體業績強勁成長。因應客戶強勁需求，鴻海今年資本支出將年增逾30%，續創新高。

中東戰爭 鴻海2026年最大外部挑戰

鴻海2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

鴻海去年 EPS 13.61元 配息7.2元

鴻海昨（16）日公布2025年稅後純益1,893.54億元，創新高，年增24%，每股純益13.61元，連續五年賺逾一個股本。今年在雲端網路產品，以及消費智能產品兩大部門推動下，業績將再戰新高。

力積電華麗轉型全力衝 AI 卡位 HBM 商機 挹注成長新動能

力積電昨（16）日宣布，已完成與美光總價值18億美元的銅鑼廠交易。隨著廠務設施正式移交美光，雙方後續將依約在力積電新竹廠區展開高頻寬記憶體（HBM）與後段晶圓製造（PWF）代工合作，意味力積電與美光合作全面啟動，邁入「力積電2.0」時代，華麗轉型開跑，大咬AI商機。

竹科火警 半導體業虛驚

新竹科學園區昨（16）日下午傳出重大火警，台電在「竹園超高壓變電所」進行設備更新施工時，不慎引起變壓器起火，導致竹科A至C區出現大規模「壓降」，由於該變電所負載園區多家半導體巨頭電力，引發關注，惟台積電、聯電隨後表示，生產未受影響，營運正常。

蘋果推出AirPods Max 2…配備更多智慧功能 售價17,990元

蘋果16日宣布推出AirPods Max 2耳罩式耳機，具備更出色的主動式降噪功能，不僅音質提升，還首度支援「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」和「即時翻譯」等功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。