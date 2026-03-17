中東戰爭 鴻海2026年最大外部挑戰

鴻海（2317）2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

至於鴻海內部挑戰，他說，是生成式AI的腳步與機器人的開發是否可以跟上，鴻海也將投入更多在這方面的資源，確保該公司是領先企業。

談到AI機櫃走向標準化與模組化對鴻海的影響，劉揚偉表示，產業在成長初期時會百花齊放，一段時間競爭後，產品就會落在少數幾種與做法，隨著AI機櫃複雜度提升，標準化是不可避免的趨勢。

他說，AI機櫃從晶片發布到整機上市，產品標準化之後，可以縮短周期，加速AI基礎建設的布建，成本會愈來愈低，量則會愈來愈大，這對AI產業是好的，鴻海可以強化周轉效率，以及資本回報率。他認為，在標準化之下，產業競爭格局將加速往鴻海這樣的領導廠商集中，鴻海反而是受惠集中化與標準化的趨勢。

劉揚偉強調，AI伺服器隨著算力密度持續提升，電力密度持續提升，還要導入液冷等零組件與關鍵系統，將使得價格往高單價發展，這對鴻海的影響是正面的。