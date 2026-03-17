竹科火警 半導體業虛驚

新竹科學園區昨（16）日下午傳出重大火警，台電在「竹園超高壓變電所」進行設備更新施工時，不慎引起變壓器起火，導致竹科A至C區出現大規模「壓降」，由於該變電所負載園區多家半導體巨頭電力，引發關注，惟台積電（2330）、聯電（2303）隨後表示，生產未受影響，營運正常。

這起火警發生在昨天下午3時26分許，伴隨著驚人的黑煙直衝雲霄。據指出，起火點位於變電所二樓變壓器區域，火勢猛烈，大量塑膠與電力設備燃燒產生惡臭黑煙瀰漫竹科力行路一帶，甚為驚人。

科管局營建組與台電隨後發布初步報告，起火原因確認為台電進行「設備更新工程」時，不慎引燃變壓器，並非電力過載引起。台電新桃供電區營運處已於昨天下午3時40分許完成故障隔離，並恢復電力品質，目前園區供電已趨於穩定。

竹科東區加壓站一度因火警停電，管理局工作人員已辦理復歸，確保園區供水不受波及。

案發區域是台灣半導體生產重鎮，外界憂心電力供應不順可能出現「壓降」，影響半導體晶圓廠內作業，所幸是虛驚一場。