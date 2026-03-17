鴻海：今年營運強勁成長 AI 伺服器出貨倍增 手機業務價量齊揚

鴻海（2317）昨（16）日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，今年AI伺服器業務，不論GPU或ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務則價量齊揚，看好2026年整體業績強勁成長。因應客戶強勁需求，鴻海今年資本支出將年增逾30%，續創新高。

劉揚偉昨天已經抵達美國加州聖荷西的輝達GTC 2026現場，他昨天透過網路在美西時間深夜越洋與台灣連線主持法說會，並透露鴻海將於GTC展示輝達GPU最新平台，以及集團高度的零組件垂直整合能力。

劉揚偉表示，今年AI產品出貨逐季向上，整體出貨量倍數成長，而且AI產業需求會持續好幾年，不是只有這一、兩年。

他說，鴻海的主要成長動能來自與雲端服務供應商（CSP）緊密合作，以及參與主權AI，未來兩到三年，整體AI產業規模將達到1兆美元，鴻海也會加快投入AI上游產業鏈。

市占率方面，他說，鴻海與GPU與ASIC兩大平台都長期緊密合作，市占率超過40%，鴻海將在每一代新產品時，拓展新的CSP客戶，以擴大市占率。

法人詢問，鴻海AI伺服器機櫃產能是否已達到每周1,000櫃？劉揚偉指出，正在逐步推進中，將全力投入把美國打造成最重要的AI生產基地，今年達成每周2,000櫃產能不是問題。

談到ASIC伺服器進展，他說，因為TPU是單一客戶，因此不評論。不過，鴻海深耕CSP客戶多年，包括零組件、打板、伺服器、機櫃組裝等，今年還將啟動液冷ASIC專案，不論GPU或ASIC兩大平台都全力參與。

劉揚偉提到，隨著鴻海北美與歐洲擴大產能逐步到位，將帶動鴻海在ASIC伺服器全球供應量，以及發揮在地化優勢，並強化市占率與營收成長。鴻海去年ASIC伺服器年增一倍，2026年仍將維持倍增動能。

法人關注鴻海消費智能產品需求，是否會受記憶體缺貨大漲價影響。劉揚偉表示，鴻海產品組合以高單價機種為主，目前觀察影響相對有限，原來的需求不僅沒有改變，能見度還逐漸提高，今年消費智能品將顯著成長。他強調，鴻海的智慧手機訂單不只是出貨單價提升，數量也同步增加。過去鴻海消費智能產品會受季節波動的影響，隨著客戶發表新產品，波動性降低了，有助鴻海的研發與生產，可以更好配合客戶需求。

劉揚偉透露，客戶在新產品導入（NPI）時就與鴻海密切合作，鴻海有龐大產能，也有零組件供應，加上效率與成本優勢，這是鴻海一直保持市占率與持續領先的優勢，也是鴻海成立50年來的護城河。

鴻海2025年資本支出1,737.63億元，今年仍是高峰期，預期將年增30%以上，將用於區域製造，自動化設備，核心產能提升等，以支持客戶動態需求。