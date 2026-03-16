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蘋果推出AirPods Max 2…配備更多智慧功能 售價17,990元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
AirPods Max 2首度支援多項智慧功能。 圖／擷自蘋果官網
AirPods Max 2首度支援多項智慧功能。 圖／擷自蘋果官網

蘋果16日宣布推出AirPods Max 2耳罩式耳機，具備更出色的主動式降噪功能，不僅音質提升，還首度支援「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」和「即時翻譯」等功能。

根據蘋果官網，AirPods Max 2售價為新台幣17,990元，將提供午夜色、星光色、橙色、紫色和藍色，台灣官網尚未開放訂購。

官網指出，AirPods Max 2由H2晶片驅動，加上新的運算音訊演算法，其主動式降噪效果提升至高達前一代的1.5倍，有助於減少更多如飛機引擎或通勤列車的噪音，「通透模式」聲音也更自然。

新版AirPods Max也具備錄音室等級的音訊錄製與相機遙控等功能；連接隨附的USB-C線時，也支援24位元、48kHz的無損音訊。此外，無線音訊延遲也減低，在「遊戲模式」下，iOS、macOS和iPadOS遊戲的回應速度更快。

H2晶片也為AirPods Max 2帶來更多智慧功能。其中，「即時翻譯」由Apple Intelligence驅動，可在面對面的情境中使用；「個人化音量」功能則會根據使用者的長期偏好，自動微調聆聽體驗。

蘋果 主動式 macOS

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