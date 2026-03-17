中華電守護生態 AI 扮要角

中華電信（2412）「科技為善、永續前行AI棲地保育2.0」計畫展現重大突破，透過升級「AI多模態生態監測系統」與首創「生態疾病防火牆」，去(2025)年七股頂山濕地黑面琵鷺度冬數量較前一年增加114隻，成長35%，創下歷史新高。

中華電信展以核心資通訊技術賦能環境保育，實現「自然正成長」的願景，未來將複製成功模式，打造國家級生態數據庫。

中華電信台南營運處整合公司資源，將防護網從1.0的影像監測全面升級，最大亮點在於「感知的維度革命」，自主研發AI模型將鳥類影像辨識擴增至13種，更導入「SILIC聲紋辨識」識別33種鳥類，補足夜間與視覺死角。

此外，針對肉毒桿菌與禽流感等潛在威脅，首創「生態疾病防火牆」，透過AIoT水質感測器即時監控數據，一旦異常即啟動水門調控預警，實現從「被動紀錄」走向「主動治理」的關鍵轉型。

中華電信觀察，截至2026年初，七股頂山濕地雖因2025年丹娜絲颱風造成防風林大面積損毀，但在科技賦能守護下，黑面琵鷺度冬數量仍維持穩定規模，未因棲地環境受損而大幅流失。藉由主動的水文管理並搭配AI電子圍籬降低人為與遊蕩犬隻干擾（月均通報約160次），在災後維持棲地承載力並強化生態韌性。

此外，中華電信更打造全台首座「AI科技復育生態教育中心」，導入AR擴增實境與3D虛擬「黑琵小天使」，透過數位導覽員生動有趣的互動，將監測數據轉化為沉浸式體驗，更透過全球直播累計觸及34國、逾17萬觀看人次，將台灣科技保育軟實力推向國際。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信不只是一家電信公司，更是生態系的賦能者。本計畫成功模式已具高度可複製性，已推廣至企業內部「百種保育計畫」，包括臺北金山與高雄武昌等據點。未來將持續擴大「AI生態數據庫」建置，目標串聯全台17個營運據點，形成國家級數位生態基礎設施。