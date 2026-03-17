和碩進駐系統電董事會

電池備援模組（BBU）廠系統電最新董事改選名單出爐，陣容華麗，和碩集團相關勢力將拿下兩席，由和碩（4938）共同執行長鄧光志出任董事，和碩前投資長、有「天后級的外資分析師」之譽的蘇艷雪出任獨董；前法務部長邱太三亦被提名擔任新獨董，並找來其他法界專家加入董事會，引領系統電開啟新局。

系統電將於4月28日股東常會全面改選七席董事（含三席獨董），公司提名的新任董事名單中，系統電經營層取得三席董事，包含董事長李益仁、總經理謝東富及李承翰；大股東和碩集團則指派鄭光志擔任董事，亦推派關係密切的蘇艶雪擔任獨董，宣告和碩集團全面進駐系統電董事。

系統電新任董事名單陣容堅強，鄭光志擔任和碩指派的董事之外，最受矚目的當屬蘇艶雪，蘇艷雪先前在外資圈任職，有「天后級分析師」之譽，之後轉換跑道至華碩、和碩掌管投資規劃，擔任投資長，隨後離開自行創業，長年來與和碩高層維持友好關係。

此外，系統電新獨董人選也頗有來頭，前法務部部長邱太三、台北君倫律師事務所主持律師陳令軒都入列。業界期盼，透過和碩、投資界大咖，以及法學專家進入董事會後，能讓系統電開啟新局。