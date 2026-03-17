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三大理由…《Pokemon Pokopia》一戰封神

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

家用遊戲機大廠任天堂Switch 2新款獨占遊戲《Pokemon Pokopia》在全球掀起熱潮，該遊戲究竟有何魅力，令外界相當好奇。業界人士分析，該遊戲集經典IP、高耐玩度以及高療癒性等三大因素於一身，因此才能一戰封神。

有別於其他寶可夢正傳遊戲的戰鬥類型，《Pokemon Pokopia》的玩法則類似《動物森友會》，玩家扮演寶可夢百變怪，在遊戲世界中建立屬於自己的寶可夢棲息地，並藉此收集各種寶可夢。

由於寶可夢本身就是非常火熱的IP，包括皮卡丘、噴火龍、伊布等均受到許多人喜愛，且今年剛好是寶可夢創立30周年，吸引許多粉絲關注，加上遊戲內容與打鬥無關，屬於自由度極高的沙盒型遊戲，因此受眾的族群更加廣泛。

業界人士表示，除了寶可夢這個超級IP加持外，該遊戲本身就如同《動物森友會》，具備高度自由性，玩家即使不過主線任務，依然可以在遊戲中暢玩數十個小時。

值得注意的是，《Pokemon Pokopia》在遊玩的過程中，可讓玩家充分感受到高療癒性。目前已有不少玩家在各大討論區反饋該遊戲提供極大的情緒價值，讓人度過「如心理治療般」的體驗，幫助玩家轉移壓力。

寶可夢 心理治療 情緒價值

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