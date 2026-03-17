快訊

愛來不來！護航荷莫茲海峽換川習會 中共不可能

陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

盼川習會改期！川普：因戰爭關係 已要求中國大陸推遲一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

Switch 2 新遊戲大賣 預料掀起追加主機產能 鴻準、偉詮電等受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
任天堂Switch 2新款遊戲《Pokemon Pokopia》熱銷，有望追加新遊戲機產能，帶旺台鏈。（美聯社）
任天堂Switch 2新款遊戲《Pokemon Pokopia》熱銷，有望追加新遊戲機產能，帶旺台鏈。（美聯社）

外電報導，家用遊戲機大廠任天堂Switch 2新款獨占遊戲《Pokemon Pokopia》上市僅五天就狂銷200萬套，且仍快速累加中，有望成為該遊戲機迭代後最暢銷的遊戲；市場預料，任天堂很可能會持續向供應鏈追加產能，包括鴻準（2354）、偉詮電、旺宏等供應鏈將受惠。

觀察供應鏈方面，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，而旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片。業界人士分析，隨著《Pokemon Pokopia》持續熱銷，加上是Switch 2獨占遊戲，預料「軟體帶動硬體」的情況將更加顯著，對供應鏈而言是一大利多。

《Pokemon Pokopia》由任天堂發行，日商Koei Tecmo（光榮特庫摩）旗下的Omega Force與Game Freak共同開發的作品，為沙盒類型遊戲，因結合寶可夢（Pokemon）IP以及類似《動物森友會》玩法，自3月5日上市後受到全球玩家喜愛。

根據任天堂官方指出，《Pokemon Pokopia》開賣僅五天已狂銷超過200萬套，而且有超過一半的銷量來自日本以外的市場，顯示出該遊戲的魅力已成功「出圈」，不僅在日本市場熱銷，外界預料銷售量很快就會突破300萬套，成為Switch 2自去年推出以來，最熱銷的獨占遊戲。

業界人士指出，由於《Pokemon Pokopia》是Switch 2的獨占遊戲，想玩就必須購買Switch 2遊戲機，因此該遊戲熱銷也將有助於帶動換機潮湧現，讓原先死守初代Switch的玩家有換機的理由，對硬體銷售以及相關供應鏈是正面助益。

此外，任天堂受惠《Pokemon Pokopia》銷售火熱激勵，股價也旋即反映，自該遊戲推出以來，波段漲幅已達19%，而近五個交易日漲幅則超過14%，股價也重新站上1萬日圓大關，昨（16）日收盤價為10,100日圓（約新台幣2,020元）。

據悉，《Pokemon Pokopia》上市後已在全球遊戲市場掀起現象級的熱潮，不少玩家廢寢忘食遊玩，甚至有遊戲實況主連續直播數十個小時以上，遊戲魅力令人驚訝。

任天堂 偉詮電 鴻準

相關新聞

鴻海：今年營運強勁成長…AI伺服器出貨倍增 手機業務價量齊揚

鴻海昨（16）日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，今年AI伺服器業務，不論GPU或ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務則價量齊揚，看好2026年整體業績強勁成長。因應客戶強勁需求，鴻海今年資本支出將年增逾30%，續創新高。

中東戰爭 鴻海2026年最大外部挑戰

鴻海2026年營運可望強勁成長，談到全年挑戰與風險，董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

鴻海去年 EPS 13.61元 配息7.2元

鴻海昨（16）日公布2025年稅後純益1,893.54億元，創新高，年增24%，每股純益13.61元，連續五年賺逾一個股本。今年在雲端網路產品，以及消費智能產品兩大部門推動下，業績將再戰新高。

Switch 2 新遊戲大賣 預料掀起追加主機產能 鴻準、偉詮電等受惠

外電報導，家用遊戲機大廠任天堂Switch 2新款獨占遊戲《Pokemon Pokopia》上市僅五天就狂銷200萬套，且仍快速累加中，有望成為該遊戲機迭代後最暢銷的遊戲；市場預料，任天堂很可能會持續向供應鏈追加產能，包括鴻準、偉詮電、旺宏等供應鏈將受惠。

中華電守護生態 AI 扮要角

中華電信「科技為善、永續前行AI棲地保育2.0」計畫展現重大突破，透過升級「AI多模態生態監測系統」與首創「生態疾病防火牆」，去（2025）年七股頂山濕地黑面琵鷺度冬數量較前一年增加114隻，成長35%，創下歷史新高。

三大理由…《Pokemon Pokopia》一戰封神

家用遊戲機大廠任天堂Switch 2新款獨占遊戲《Pokemon Pokopia》在全球掀起熱潮，該遊戲究竟有何魅力，令外界相當好奇。業界人士分析，該遊戲集經典IP、高耐玩度以及高療癒性等三大因素於一身，因此才能一戰封神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。