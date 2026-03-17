Switch 2 新遊戲大賣 預料掀起追加主機產能 鴻準、偉詮電等受惠

外電報導，家用遊戲機大廠任天堂Switch 2新款獨占遊戲《Pokemon Pokopia》上市僅五天就狂銷200萬套，且仍快速累加中，有望成為該遊戲機迭代後最暢銷的遊戲；市場預料，任天堂很可能會持續向供應鏈追加產能，包括鴻準（2354）、偉詮電、旺宏等供應鏈將受惠。

觀察供應鏈方面，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，而旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片。業界人士分析，隨著《Pokemon Pokopia》持續熱銷，加上是Switch 2獨占遊戲，預料「軟體帶動硬體」的情況將更加顯著，對供應鏈而言是一大利多。

《Pokemon Pokopia》由任天堂發行，日商Koei Tecmo（光榮特庫摩）旗下的Omega Force與Game Freak共同開發的作品，為沙盒類型遊戲，因結合寶可夢（Pokemon）IP以及類似《動物森友會》玩法，自3月5日上市後受到全球玩家喜愛。

根據任天堂官方指出，《Pokemon Pokopia》開賣僅五天已狂銷超過200萬套，而且有超過一半的銷量來自日本以外的市場，顯示出該遊戲的魅力已成功「出圈」，不僅在日本市場熱銷，外界預料銷售量很快就會突破300萬套，成為Switch 2自去年推出以來，最熱銷的獨占遊戲。

業界人士指出，由於《Pokemon Pokopia》是Switch 2的獨占遊戲，想玩就必須購買Switch 2遊戲機，因此該遊戲熱銷也將有助於帶動換機潮湧現，讓原先死守初代Switch的玩家有換機的理由，對硬體銷售以及相關供應鏈是正面助益。

此外，任天堂受惠《Pokemon Pokopia》銷售火熱激勵，股價也旋即反映，自該遊戲推出以來，波段漲幅已達19%，而近五個交易日漲幅則超過14%，股價也重新站上1萬日圓大關，昨（16）日收盤價為10,100日圓（約新台幣2,020元）。

據悉，《Pokemon Pokopia》上市後已在全球遊戲市場掀起現象級的熱潮，不少玩家廢寢忘食遊玩，甚至有遊戲實況主連續直播數十個小時以上，遊戲魅力令人驚訝。