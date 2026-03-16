蘋果推AirPods Max 2耳機 主動降噪提升1.5倍

蘋果公司（Apple）今天推出AirPods Max 2無線耳機，升級主動式降噪與音質，由H2晶片驅動，首度支援適應性音訊、對話感知、語音隔離和即時翻譯等智慧功能，售價新台幣1萬7990元，將於日後在台灣開放訂購。

蘋果在官網發布新聞稿指出，H2晶片與新的運算音訊演算法，將AirPods Max 2的主動式降噪效果提升至前一代的1.5倍，有助於減少例如飛機引擎或通勤列車等噪音，讓使用者能完全沉浸在音樂、工作或通話之中。

AirPods Max 2採用新的高動態範圍擴大器，可帶來更純淨音質，「空間音訊」內容呈現更出色，樂器定位表現提升、低頻反應更準確且一致，中頻和高頻的聲音也更加自然。

為了在2030年前達成整體營運碳中和，AirPods Max2所有磁石採用100%再生稀土元素，耳罩軟墊採用100%再生聚酯纖維，且所有由蘋果設計的印刷電路板採用100%再生鍍金與錫焊料。