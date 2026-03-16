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科技圈瘋養AI「龍蝦」 KPMG：最大風險是「一群聰明AI一起做傻事」

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
在真正開始「養龍蝦」、發揮AI生產力之前，KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤提醒企業應謹慎評估四大主要風險。（中新社）
在真正開始「養龍蝦」、發揮AI生產力之前，KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤提醒企業應謹慎評估四大主要風險。（中新社）

最近全球社群媒體流行一句問候語：「你今天養龍蝦了嗎？」乍聽像玩笑，卻是當前 AI 科技圈最熱門的現象之一。KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表示，社群把代理式AI比喻為一種會「自己找食物、自己工作」的數位生物，因此網路逐漸用「養龍蝦」來形容部署AI助手的行為。新一代AI代理程式的出現，突破了過去生成式AI「光說不練」的限制。這些AI不只會回答問題，還能實際操作系統、執行任務。在企業環境中，如果運用得當，它們其實非常適合處理某些特定類型的數位工作。

一般而言，AI代理最適合四種特性明顯的任務：跨系統、全天候、高頻率與大數據。例如，企業可以讓AI代理在庫存與客服系統之間自動運作，從CRM系統讀取客戶資料，到ERP查詢庫存，再到郵件系統回覆客戶。過去這類流程往往需要員工在不同系統之間來回切換，而AI agent可以全天候動態接收指令，自動完成整個流程。

然而，這股「養龍蝦」熱潮很快也出現了亂象。謝昀澤以自己的「養蝦」經驗為例，他原本只是要AI簡單蒐集一些旅遊景點資料，結果經過一晚「龍蝦自主加班」，AI不但開始分析旅遊趨勢、研究匯率變化、建立旅遊成本模型，最後甚至生成數十頁旅遊市場分析報告與風土人文白皮書。由於「勤奮」的AI agent持續呼叫大型付費語言模型服務，讓他的帳單迅速飆升。

除了AI過度「努力工作」，還出現更荒謬的產業鏈。在一些平台上，開始有人提供「龍蝦安裝服務」，幫忙部署AI agent、設定環境、調整參數；沒過多久，又有人推出「龍蝦卸載服務」。謝昀澤分析，造成近期「龍蝦棄養潮」的主要原因，是許多AI代理在安裝過程中需要取得大量系統與帳號權限，讓使用者逐漸意識到巨大的資安威脅。

在真正開始「養龍蝦」、發揮AI生產力之前，謝昀澤提醒企業應謹慎評估四大主要風險。第一是提示詞注入，也就是駭客在網站或文件中藏入惡意指令，誘導AI洩漏金鑰或機密資料。第二是指令誤判，AI可能誤解任務，例如錯誤刪除重要郵件或資料。第三是外掛程式被投毒，部分AI插件可能暗藏惡意程式，讓電腦變成殭屍網路的一部分。第四則是漏洞被駭客利用，只要 AI 系統存在安全漏洞，就可能成為駭客入侵的入口。

謝昀澤指出，資安研究人員已發現，駭客開始開發專門的「資訊竊取器（Info Stealer）」，只要掃描到未設防的AI代理，就能直接竊取API金鑰與系統憑證。駭客不僅可以盜刷模型費用，甚至能遠端控制整台電腦。一旦電腦被控制，駭客可能竊取企業文件、監控鍵盤輸入，甚至把這台電腦變成攻擊其他公司的跳板。

謝昀澤表示，過去AI的問題是「說錯話」，但當AI開始彼此合作，未來的風險可能變成「一群聰明的AI 一起做傻事」。他認為，代理式AI的應用將在今年迎來爆發式成長，而這股浪潮最後帶來的是「數位助理」還是「資安內鬼」，關鍵就在於企業對 AI 的治理能力。

謝昀澤建議，一般使用者目前可以暫時保持觀望，因為目前許多代理式AI工具安裝移除與管理門檻仍高，且資安問題仍難以完全掌控，不小心養到「毒龍蝦」的機率仍然偏高，與目前已普及的生成式AI成熟度仍有很大差異；而對於具備技術能力的開發者，則應在隔離測試環境與嚴格權限控管的條件下進行測試。

同時，產業界也開始嘗試建立更安全的AI代理平台。例如NVIDIA近期推出的AI agent平台NemoClaw，以及微軟推動的Copilot Coworker概念，都是希望為快速發展的AI代理生態建立更安全的框架。這類平台被期待透過更嚴格的權限管理與安全機制，避免AI代理在企業環境中失控。

語言模型 龍蝦 OpenClaw

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