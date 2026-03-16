AI伺服器廠毛利率2026先蹲後跳？鴻海：垂直整合助價值提升 獲利成長

AI伺服器機櫃隨百花齊放走向標準化，法人擔心毛利率競爭加劇，加上鴻海（2317）、緯創（3231）第4季毛利率下降，主要因L10以上AI伺服器系統機櫃量產所致，綜合上述兩現象，Digitimes分析師蕭聖倫指出，上半年將會是伺服器ODM廠商毛利率陣痛期，但隨下半年GB300放量及Vera Rubin投產，毛利率先降後升可期。

鴻海公布2025年財報，第4季營收衝歷史高，但毛利率5.88%略低於第3季，主要是高單價AI伺服器出貨比例增加，雲端網路產品營收比4成首度超越消費電子成鴻海最大營收來源，另外該業務偏向Buy and sell模式所致。

伺服器ODM廠第4季度毛利率都出現下滑，蕭聖倫表示，GB300機櫃開始出貨將使毛利率下降，主要是L10系統整機櫃雖對營收總額（包含GPU/CPU）而大幅膨脹，利潤絕對金額也增加，但組裝業務的毛利率本質上低於板卡設計及製造，導致整體的毛利率百分比被稀釋而下降。

蕭聖倫預估，上半年因產線調整跟新品試產，ODM廠商毛利率會維持一段時間相同水準，下半年達量產規模，良率提升下，加上新一代伺服器價格也較高，有助於推高毛利率高於上半年。

外資關注AI機櫃將走向標準化跟模組化，是否會改變2026年供應鏈生態？對此鴻海董事長劉揚偉指出，產業成長初期通常百花齊放，但經過一段時間競爭後，市場自然會逐漸收斂至少數幾種產品架構與主流做法，隨著AI系統複雜度持續提升，標準化設計將不可避免。

他認為透過標準化，可有效縮短從晶片發布到整機上線導入的時間，進而加速AI基礎設施的建置與部署。對鴻海這類組裝業而言，標準化設計有助於提升生產效率並縮短製造周期，隨著規模擴大，成本可望逐步下降、出貨量持續提升，對整體產業發展是正面的。

他表示，對鴻海這類具備大規模產能以及完整全球布局的企業而言，標準化帶來的規模效益，也將進一步提升營運周轉效率與資本報酬率。隨著AI伺服器產品架構逐步標準化，產業競爭也將加速向領導廠商集中。

蕭聖倫也認同此看法，他指出，儘管NVIDIA介入AI伺服器供應鏈更多，但能承接L10以上高複雜度、大規模機櫃生意的將以前三大ODM廠（如鴻海、廣達（2382）、緯創）為主，未來二線ODM廠將更難打入。

他也預期，2026年，隨客戶要求在美國組裝伺服器，供應鏈預估將有10~20%產能，甚至更高比例在美墨組裝，2026年美國設廠將是投資重點。

而法人擔心AI伺服器標準化將使供應鏈毛利率進一步壓低，對此劉揚偉表示，即使AI系統設計趨於標準化，但隨著算力密度與電力密度持續提高，液冷方案已逐步成為主流配置。高算力平台與先進液冷等關鍵零組件單價也持續提升，鴻海憑藉自身深厚的「垂直整合能力」，公司能夠充分掌握這些標準化零組件所帶來的龐大商機為供應鏈創造更多價值與獲利成長機會。

他指出，在標準化帶動規模擴大與導入速度提升，以及標準化零組件需求增加的趨勢下，鴻海憑藉垂直整合能力、規模優勢與全球產能布局，可望在AI產業集中化過程中持續受益，並對集團AI業務市占率與整體獲利結構帶來正面影響。