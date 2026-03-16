系統電新董事陣容華麗 和碩、投資大咖與法學專家入列…引領公司開新局

電池備援模組（BBU）廠系統電（5309）最新董事改選名單出爐，陣容華麗，和碩（4938）集團相關勢力將拿下兩席，由和碩共同執行長鄧光志出任董事，和碩前投資長、有「天后級的外資分析師」之譽的蘇艷雪出任獨董；前法務部長邱太三亦被提名擔任新獨董，並找來其他法界專家加入董事會，引領系統電開啟新局。

系統電將於4月28日股東常會全面改選七席董事（含三席獨董），公司提名的新任董事名單中，系統電經營層取得三席董事，包含董事長李益仁、總經理謝東富及李承翰；大股東和碩集團則指派鄭光志擔任董事，亦推派關係密切的蘇艶雪擔任獨董，宣告和碩集團全面進駐系統電董事。

系統電新任董事名單陣容堅強，鄭光志擔任和碩指派的董事之外，最受矚目的當屬蘇艶雪，蘇艷雪先前在外資圈任職，有「天后級分析師」之譽，之後轉換跑道至華碩（2357）、和碩掌管投資規劃，擔任投資長，隨後離開自行創業，長年來與和碩高層維持友好關係。

此外，系統電新獨董人選也頗有來頭，前法務部部長邱太三、台北君倫律師事務所主持律師陳令軒都入列。業界期盼，透過和碩、投資界大咖，以及法學專家進入董事會後，能讓系統電開啟新局。

和碩集團今年2月初宣布，斥資12.1億元，認購系統電2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最大單一股東，和碩集團也順理成章，進駐系統電董事會。

隨著和碩集團策略入股系統電完成後，雙方已正式展開深度合作。首先，透過聯合採購關鍵材料與零組件，優化成本結構並放大規模經濟效益，為毛利率提升創造空間。

其次，在製造端將由SMT產能協同合作展開，結合雙方製造能力以提升整體產能彈性與交付效率。同時，雙方亦整合在美國的製造資源，共同切入AI基礎建設「在美製造」商機，貼近CSP客戶需求並強化在地工程支援能力。

此外，在產品與市場布局上，雙方將透過互補的銷售策略，拓展新市場並擴大業務及產能合作綜效，帶動跨產品線的成長動能。

系統電指出，2026年將成為發展的重要轉折點，BBU、IPC與無人機等業務動能將逐步發酵，營運發展由過去十年的「準備期」正式邁入「收割期」。

法人預估，在AI資料中心持續擴建、BBU業務逐步放量，以及AI應用需求持續成長的帶動下，系統電今年營運成長可望上看雙位數，並逐步打開未來數年營運規模與獲利結構同步提升的成長空間。