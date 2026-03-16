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LINE MOBILE退場 中華電：4月17日結束合作

中央社／ 台北16日電
中華電信今天證實，與LINE合作的LINE MOBILE 5G服務預計於4月17日結束，不再續約是雙方達成的共識，品牌合作期滿後，中華電信將持續提供電信服務，資費方案期內搭贈的LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲等客戶權益優惠，均不受影響。圖／本報系資料照片
中華電信今天證實，與LINE合作的LINE MOBILE 5G服務預計於4月17日結束，不再續約是雙方達成的共識，品牌合作期滿後，中華電信將持續提供電信服務，資費方案期內搭贈的LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲等客戶權益優惠，均不受影響。圖／本報系資料照片

中華電信今天證實，與LINE合作的LINE MOBILE 5G服務預計於4月17日結束，不再續約是雙方達成的共識，品牌合作期滿後，中華電信將持續提供電信服務，資費方案期內搭贈的LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲等客戶權益優惠，均不受影響。

中華電信在2023年攜手LINE宣布合作推出LINEMOBILE 5G服務，提供月繳新台幣599、799、999、1399元資費，主打贈送LINEPOINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE鈴聲等優惠，同時也與LINE Pay及LINE TAXI合作擴大HamiPoint生態圈。

不過，近3年後，LINE MOBILE近期發出通知，即將關閉官方帳號，預計服務至2026年4月17日，並邀請用戶加入「中華電信LINE官方帳號」接棒服務。

中華電信證實，與LINE雙方合作預計於4月17日結束，不再續約是雙方達成的共識。

中華電指出，雙方合作期間，還結盟串聯LINE Go服務，擴大Hami Point生態圈，並推出LINE貼圖超值方案、設置中華電信VIP電子會員卡等服務，運用LINE豐富的生態系，滿足客戶行動娛樂體驗，提供多元的數位應用服務。

中華電強調，雙方品牌合作期滿後，中華電信將持續提供電信服務，既有門號相關行動上網、語音及月租費等資費方案約期內搭贈的LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲等攸關客戶權益優惠，均不受影響。

LINE MOBILE則表示，現階段跟中華電信合約期滿不再合作，自4月18日起，原LINE MOBILE電信方案名稱將異動為中華數位行動專案，電信服務供應商維持中華電信不變，包含上網優惠、語音優惠、LINE貼圖與 LINE MUSIC 回饋等用戶權益均不受影響。

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