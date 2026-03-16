達運光電攜手美商Markforged 打造無人載具製造中心

達運光電今天宣布攜手美商Markforged，共同打造無人載具先進製造中心，預計今年4月正式啟用，將導入金屬與複合材料3D列印技術，結合智慧製造與快速原型開發能力，建構高效率的無人載具研發與生產平台。

達運光電發布新聞稿表示，透過整合Markforged的工業級3D列印設備與材料技術，以及自身在精密製造領域的基礎，無人載具先進製造中心將聚焦無人載具關鍵零組件開發、輕量化設計與快速試製，提升產品開發效率，並支援小量多樣的客製化生產。

達運光電指出，隨著全球無人載具市場快速成長，這次合作有助於強化台灣在高階製造與智慧製造領域的競爭力。預計無人載具先進製造中心將於下半年開始貢獻營收，並逐步帶動相關產業鏈發展。

達運光電公布2026年2月合併營收新台幣1.19億元，年增11.28%，1至2月合併營收2.81億元，年增59.67%，受惠人工智慧物聯網（AIoT）應用需求升溫、國防專案持續推進，帶動整體營運成長。

達運光電說明，2025年因受北美DOCSIS升級由1.2GHz邁向1.8GHz技術，相關寬頻傳輸設備產品進行升級而遞延出貨，但人工智慧物聯網（AIoT）業務穩健擴大，2025年全年合併營收11.96億元，營業利益7434萬元，歸屬於母公司淨利0.61億元，每股盈餘（EPS）0.64元。

展望2026年，達運光電表示，對整體營運持審慎樂觀看法，除了人工智慧物聯網（AIoT）專案能見度提升、國防物聯網布局深化，也重點鎖定無人機系統與熱顯像辨識技術、低軌衛星技術整合。