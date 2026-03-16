從自動化跨向「自主智慧」！中保科打造 AI CITY 秀 40 項創新應用

亞洲規模最大的智慧城市盛會「2026 智慧城市展」將於17日正式揭幕，中保科技（9917）今年展出規格全面進化，採取「雙區、雙 IP」戰略，不僅在1樓主場區大秀 40 項創新 AI 實蹟應用，更同步於4樓 AI CITY 專區打造智慧家庭應用，正式從 AIoT 自動化跨越到「自主智慧（Autonomous Intelligence）」的新里程碑。

中保科這次還首度在一樓跟四樓分兩個區域展出，構建一套由海陸空各領域的實績應用、從公領域深入私領域的立體化防護體系。透過生成式AI與自動化技術的整合，中保科正協助城市與企業解決人力短缺與成本壓力，實現真正的「智慧治理」。

中保科於2026四大AI創新亮點以打造海陸空立體防護，延續「Smart City All in One - The AI Evolution」主題，發表多項全台首創的 AI 服務，最吸睛的全台第一款「自主巡檢無人機」，實現全時段、全自動巡邏，可執行建築牆面裂痕檢測與火煙偵測，將安防邏輯從地面拉升至立體空間。

推出首創「場域 AI 安控中心」，整合多樣化感測器與 AI 算力，將監控中心轉化為具備預判能力的智慧大腦。全台第一款「自主巡航虛擬警衛」，已具備自主移動與語音互動功能，不僅能輔助安管勤務，更是場域轉型的重要推手。

另外，科技保全業首款「陪伴娃娃」：針對韌性智慧照顧市場，提供溫暖的情感互動與即時健康監控，展現科技溫情。

此外，國雲停車「泊車趣 APP」，定義新世代智慧便利出行，除了安防領域，中保科旗下國雲停車也同步發表新款智慧停車應用「泊車趣 APP」。提供四大核心服務直擊車主痛點，首先，即時動態查詢，隨時掌握車位剩餘狀況，告別找車位的焦慮；其次，線上查繳一鍵搞定，大幅簡化繳費流程，提升用路效率；第三，車牌綁定防漏繳，主動提醒並自動扣款，確保每一筆停車費都不漏接；第四，多元支付整合，支援電子錢包與行動支付，打造零接觸、更流暢的停車體驗。

中保科透過 AI CITY 的實境展示，將證明「自主智慧」不再是口號，而是已全面進入實際場域落地，持續優化城市管理效率，創造數位轉型的實質價值。