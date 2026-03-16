勤業成立「赴美投資服務團隊」 助台企布局全球高科技產業

隨著AI與半導體技術重新定義全球競爭格局，台美合作已從貿易往來升級為深層的戰略同盟。看好台灣企業在後量子時代與供應鏈重組中的核心地位，勤業眾信聯合會計師事務所16日宣布成立「赴美投資服務團隊」，並邀請Deloitte美國（Deloitte US）策略與交易服務負責人Nik Chickermane來台分享見解，以精準的產業洞察，協助台灣高科技企業優化跨境併購策略與在地布局，在關鍵轉折點實現全球化擴張。

勤業眾信「赴美投資服務團隊」負責人暨高科技、媒體及電信產業負責人簡宏偉表示，對台灣高科技產業而言，布局美國不僅是產能配置的延伸，更是強化國際競爭力的戰略核心。面對全球對智慧製造與核心製程安全的嚴格要求，台灣企業須透過產業出海，建構具備高度韌性的供應鏈。直接深耕美國市場，將使台企在優化大廠技術服務的同時，精準對接 AI 基礎設施的技術前沿。

隨著半導體全球分工進入資本與產業結構重組新階段，勤業眾信成立「赴美投資服務團隊」，聚焦「AI 資料中心、半導體製造與電動車」三大關鍵領域，提供從前期併購策略、市場洞察，到落地營運與跨境稅務法規的一站式顧問服務，協助企業降低海外投資門檻。透過整合台灣在高科技製造與供應鏈上的優勢，掌握台美協作下的新一波全球化發展機會。

Deloitte US Strategy & Transactions Principal, and Technology Leader Nik Chickermane表示，在 AI 算力需求爆發下，半導體已成為國家級戰略資產，而台灣不僅憑藉晶圓製造規模，更來自長期累積的工程能力、良率管理，以及高度合作的供應鏈體系，成為 AI 時代不可替代的全球樞紐。針對全球格局與台美布局，Nik Chickermane提出二大核心洞察：

第一，AI 重新定義產業競爭力：當前全球正因為「AI產業化、數位轉型和地緣政治與資源重新分配」三股力量改寫全球競爭的規則，故掌握半導體算力，即擁有未來平台的主導權，這使台美合作成為維繫全球科技穩定的核心引擎。

第二，台灣在高科技產業的不可替代性：透過「Deloitte台美創新廊道」，結合台灣的產業規模與深度及美國的科技創新力以達成雙邊合作夥伴關係，成為全球經濟體中的重要科技聯盟與構築全球最具價值的軟硬整合生態系。

未來，台美將在「AI資料中心相關基礎設施、半導體供應鏈升級與資安」三大領域深化合作，建議台灣企業可積極把握以下三點趨勢精準發展與布局：建立全球生態系統，生態系統定位是致勝關鍵，透過併購、合資和合作夥伴關係，成為連結技術、客戶與市場的重要途徑；策略性聚焦部署資本，把握科技資產，優先投資於能重塑產業結構並創造持久競爭優勢的技術領域；向價值鏈上游邁進，掌握下一波價值機會，提升至智慧財產、軟體平台及 AI 賦能服務，利潤率更高，競爭優勢持續累積。

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓指出，在產業出海的過程中，策略性併購正成為台灣企業加速轉型的核心路徑。藉由併購，企業有利於建立策略聯盟生態系與驅動科技，帶動企業成長並建立競爭優勢；台企能藉多項的策略性併購迅速獲取關鍵專利、技術人才及在地通路與商業模式，獲得最大化的股東價值，並降低進入美國市場的門檻與風險。

隨著全球進入降息循環，關稅政策為供應鏈帶來風險與不確定性，當前正是台美科技聯盟發展的黃金契機，惟可透過多元布局策略，善用併購突破框架及運用科技掌握先機。透過垂直整合或橫向擴張，台灣企業將能藉由併購深度連結美國研發資源，構築長期競爭護城河。

勤業眾信將透過「赴美投資服務團隊」以「Deloitte台美科技投資廊道」雙向溝通管道串聯美國與台灣在地資源，提供更具落地的策略支持，協助台灣企業在美台科技聯盟的架構下，精準布局併購契機，將台灣的技術優勢轉化為全球市場的永續領導力。