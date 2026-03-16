Plaud推進化版AI智慧錄音膠囊NotePin S 加入輕觸標記、長按錄音功能

AI筆記品牌Plaud推出升級版智慧錄音膠囊Plaud NotePin S，以及新的桌面應用程式 Plaud Desktop，在無需會議機器人（meeting bot）加入的情況下，可即時擷取與摘要會議內容，成為目前能完整覆蓋實體會議、電話通話與線上會議全場景的AI筆記解決方案。

Plaud NotePin S同時支援一鍵啟動錄音、輕觸標記重點、免手持設計，以多種穿戴方式讓科技產品融入穿搭風格。

AI生產力工具已成為現代職場工作者與廣大創作者的效率標配。看好混合辦公與多種會議情境跨國協作需求日益提升，Plaud推動AI筆記功能，累計全球超過150萬名用戶採用。Plaud NotePin S智慧錄音膠囊在操作直覺性、配戴舒適度與AI效能表現上全面升級，新增凹槽設計的實體按鍵，支援「即時標記（Instant Highlight ）」功能，輕按標示關鍵時刻、長按即可啟動錄音，操作更直覺順手，輕鬆捕捉重要的會議資訊與重點內容。並可自由配戴為磁性別針、夾子、手環或掛繩等四種形式。

Plaud NotePin S可在簡報與策略討論中即時記錄關鍵內容，會後自動彙整行動項目與決策重點，降低遺漏風險並強化階段進展；跨部門溝通與需求訪談可被完整保存並整合結構化紀錄，提升專案追蹤效率；或將各式訪談、靈感對談或企劃腦力激盪，高效轉為逐字稿，支援多裝置串接，大幅縮短後端製作時間；多語言辨識與轉錄功能亦可協助團隊消弭語言落差，讓每場會議與對話都能被完整理解與留存。