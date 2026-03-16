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竹科台電變電所爆炸！部分廠商出現壓降…台積電、聯電「未受影響」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台電竹園超高壓變電站爆炸， 竹科部分廠商出現瞬間壓降。台積電表示正常生產。圖／本報資料照片
台電竹園超高壓變電站爆炸， 竹科部分廠商出現瞬間壓降。台積電表示正常生產。圖／本報資料照片

台灣電力公司竹園超高壓變電所今（16）日15時26分，進行設備更新及電壓穩定設備測試期間，發生變壓器起火事件，竹科管理局隨後發布新聞表示，新竹科學園區部分區域出現瞬間電壓下降情形。但台積電聯電都表示未受影響，營運正常。

竹科管理局表示，事故發生後，台電公司立即派員進行緊急處理，並迅速完成故障設備隔離作業，園區供電系統持續維持正常運作。經初步了解，本次事件造成部分園區用戶於事故發生當下出現瞬間壓降情形，但未造成園區停電，整體供電品質目前已恢復穩定，園區目前供電正常，廠商生產未受影響。

台電指出，今日下午於竹園超高壓變電所進行電壓穩定設備測試時，不慎引發火警。事故發生後已立即通報消防單位到場滅火，目前火勢未波及園區廠商設施，園區供電亦未受影響。另本次事故造成3名承包商人員受傷，已送醫治療，其餘人員均已安全撤離。

竹科管理局表示，已持續與台電公司保持密切聯繫，掌握事故處理進度及後續原因調查情形，並將督促相關單位加強施工安全及設備管理，以確保園區供電穩定與產業營運安全。竹科管理局將持續關注相關情形，如有進一步資訊將適時對外說明。

台積電和聯電都表示並未受到今日竹科的變電爆炸影響，營運正常。

半導體業者表示，為避免半導體晶片生產過程中受到供電迴路因意外突然壓降對生產造成衝擊，各半導體廠大部分都針對重要機台安裝不斷電系統，即感測到電壓不穩時，就會啟動柴油發電機或儲能系統，在幾秒內切換維持正常供電，這也是各半導體廠在面臨短暫壓降，都能維持產線正常營運的關鍵。

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