鴻海科技獎即日起徵件 最高獎金25萬元

鴻海教育基金會主辦的「2026鴻海科技獎」於3月16日至4月24日徵件，該獎項鼓勵科研新星投入人工智慧、半導體、電動車、機器人、數位健康醫療等關鍵研究領域，學術組得主最高獎金25萬元，應用組則是10萬元。此外，得主還有機會與業師交流，甚至到鴻海集團實習，詳情可參閱「鴻海科技獎」活動官網（https://bit.ly/4sg5Cqh）及官方粉絲團。

鴻海教育基金會表示，本屆鴻海科技獎首度將獎項劃分為「學術組」與「應用組」，學術組肯定在人工智慧、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算與硬體方面有前瞻的理論突破，每位得主可獲頒25萬元獎勵金；應用組則是頒贈每位得主10萬元獎勵金，嘉許在機器人、數位健康、智慧電動車軟體與硬體、智慧製造、智慧城市、AI基礎建設等領域有創新技術的研究。

鴻海教育基金會說明，本屆評審團由鴻海研究院與集團高階主管以及外部學者專家共同組成，針對學術深度、獨到創新性與實務價值進行嚴謹評選。

台灣大學電機系教授胡璧合指出，鴻海科技獎是一個極具指標性的舞台，不僅提供養分鼓勵博士生，更讓前瞻研究能被看見，鼓勵學生應把握機會大膽投件參加甄選，因為「不試永遠沒機會，有試才有機會」。台大資工系教授鄭文皇亦表示，鴻海科技獎讓學生能與鴻海集團的業師們互動，從業界角度審視研究的社會影響力。

鴻海教育基金會指出，鴻海科技獎除了頒贈獎金之外，得主更享有與業師交流以及到鴻海集團實習的機會，親眼見證研究從實驗室走向市場的實現過程。誠摯邀請優秀碩博士生踴躍申請，為自己挑戰一次，讓自己的辛苦研究成果被更多人看見。