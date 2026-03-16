中華電參與智慧城市展 秀AI多元場域應用

2026智慧城市展暨淨零城市展17日登場，中華電信參展，將以韌性網路為核心，展現AI技術的深度應用，涵蓋多軌道衛星、韌性醫療、智慧交通、無人機巡檢、文化科技、雲端應用、韌性網路及生物保育等多元應用成果。

2026智慧城市展暨淨零城市展將於17日在台北南港展覽館2館登場，中華電信以「海地星空，網路韌性，AI永續」為核心主題，展示多項創新科技應用。

中華電信展示電信實力，以「5G企業專網」服務融合5G行動邊緣運算（Multi-access edge computing,MEC）與Edge AI，可於行動網路建立邊緣AI應用（5G Edge AI）服務處理巨量數據，以毫秒級延遲實現即時AI，協助企業降低AI服務導入門檻，加速各類智慧化應用開發。

在IDC資料中心服務方面，中華電指出，「AIDC極簡模組機房」解決方案可有效縮短企業IT建置期，並提供氣冷散熱與水冷機櫃等多元方案，同時配備智慧告警系統，支援遠端監控與即時告警。「雲端AI應用」服務，則是推出hicloud AI算力雲平台，首創支援切片GPU規格的雲端GPU租賃服務。

此外，中華電信整合AI與XR技術，協助國內外博物館與文化觀光場域打造5G沉浸式體驗，在本次展會期間，展出中華電信自主開發的「AI虛擬人應用」核心技術，結合XR前端應用打造出「抽籤未來」互動體驗。

中華電信結合自主研發的生成式AI技術，推出「雲端AI語音助理」服務，將傳統市話無痛升級為24小時AI對話式商務入口，經由AI問答與訂位助理，助力企業輕鬆部署AI代理人。「AI問答助理」可答覆每日約80%重複諮詢來電；「AI訂位助理」則協助接聽餐廳訂位來電，一步到位完成所有訂位工作，協助企業邁向AI客服新時代。