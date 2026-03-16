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鴻海GTC秀人形機器人 在美建最大AI伺服器產能

中央社／ 台北16日電
鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，將展示合作人形機器人等方案。他預期，今年人工智慧AI機櫃出貨可逐季成長，AI機櫃複雜度帶動製造標準化趨勢，有助鴻海集團在AI市占率和獲利結構。路透
鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，將展示合作人形機器人等方案。他預期，今年人工智慧AI機櫃出貨可逐季成長，AI機櫃複雜度帶動製造標準化趨勢，有助鴻海集團在AI市占率和獲利結構。路透

鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，將展示合作人形機器人等方案。他預期，今年人工智慧AI機櫃出貨可逐季成長，AI機櫃複雜度帶動製造標準化趨勢，有助鴻海集團在AI市占率和獲利結構。

劉揚偉預期，今年鴻海集團AI伺服器每週產能2000櫃不是問題，在美國打造最大AI伺服器生產基地。今年啟動液冷特殊應用晶片（ASIC）伺服器專案，去年鴻海集團在ASIC伺服器營收倍增，今年ASIC相關業務維持倍增成長動能。

鴻海下午舉行線上法人說明會，輝達（NVIDIA）將於美國時間16日至19日舉行GTC技術大會，輝達與鴻海在機器人合作及人工智慧（AI）超級電腦VeraRubin平台整機櫃方案進展備受矚目。

劉揚偉在線上回應法人提問表示，鴻海在GTC大會將展示與輝達合作新一代人形機器人在工業環境應用；此外，醫療刷手協作機器人可透過語音與感知融合遞送手術器械；另展示模擬與實體部署整合縮短時間的方案。

展望AI產業，劉揚偉表示，成長趨勢可持續好幾年，鴻海持續與擴大資本支出的北美雲端服務供應商（CSP）客戶密切合作，並積極參與主權專案，他引述數據預期，未來3年全球AI產業規模可到1兆美元，鴻海持續與客戶群確認需求。

法人問及在AI繪圖處理器（GPU）和AI特殊應用晶片（ASIC）伺服器平台布局，劉揚偉指出，鴻海集團持續與客戶密切合作，目前AI GPU和AI ASIC市場比重約8比2，鴻海集團產品組合趨近於相關比例。他分析，北美CSP客戶積極布局AI推理應用服務，帶動AIASIC伺服器採用比重提升。

在AI伺服器和機櫃方案，劉揚偉評估，今年鴻海集團在AI機櫃出貨可逐季成長，目前集團在AI伺服器市占率達到4成，鴻海持續提升市占率表現。

針對AI機櫃複雜度提升帶動標準化製造趨勢，劉揚偉認為，標準化趨勢不可避免，可助客戶縮短導入周期並加速布建AI基礎建設；對組裝業來說，可縮短製造周期提升生產效率，降低成本放量。鴻海集團藉此可強化周轉效率和資本回報率，標準化製造也帶動產業格局往領導廠商集中。

劉揚偉指出，算力和電力密度提升，液冷方案成為主流，高算力平台和先進液冷系統關鍵零組件單價提升，為供應鏈提升價值和獲利機會。鴻海透過垂直整合關鍵零組件，標準化製造趨勢對集團市占率和獲利結構是正面影響。

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