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鴻海法說會／AI機櫃標準化？董座劉揚偉：對鴻海是正面影響

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉表示，產業在成長初期時，會百花齊放，一段時間競爭後，產品就會落在少數幾種做法，隨著AI機櫃複雜度提升，標準化是不可避免的趨勢。資料照。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉表示，產業在成長初期時，會百花齊放，一段時間競爭後，產品就會落在少數幾種做法，隨著AI機櫃複雜度提升，標準化是不可避免的趨勢。資料照。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）16日舉行法說會，針對AI機櫃恐走向標準化與模組化對鴻海的影響？董事長劉揚偉表示，產業在成長初期時，會百花齊放，一段時間競爭後，產品就會落在少數幾種做法，隨著AI機櫃複雜度提升，標準化是不可避免的趨勢。

他說，AI機櫃從晶片發布到整機上市，標準化產品之後，可以周期縮短，加速AI基礎建設的布建，成本也會愈來愈低，量則會愈來愈大，這對AI產業是好的，鴻海可以強化周轉效率，以及資本回報率，在標準化之下，產業競爭格局將加速往領導廠商集中，鴻海將受惠集中化與標準化的趨勢。

他指出，AI伺服器隨著算力密度持續提升，電力密度也持續提升，還要導入液冷等零組件與關鍵系統，將使得價格往高單價發展，這為供應鏈創造高價值成長機會，鴻海擁有深厚垂直整合能力，加上全球產能優勢，這對鴻海的影響是正面的。

針對ASIC伺服器發展，他說，CSP持續擴大推理服務，這讓ASIC採用顯著提升，鴻海將跟著客戶強勁需求成長，整體GPU與ASIC比重大約是8:2，鴻海也是趨近這個比例。

董事長 伺服器 劉揚偉 鴻海 基礎建設

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