鴻海法說會／2025年營收、獲利齊創高 2026仍維持強勁成長

鴻海（2317）16日舉辦線上法說會，董事長劉揚偉表示去年無論是營收還是獲利皆創下歷史新高，而今年儘管有地緣政治與貨幣政策等變數，但在AI伺服器強勁成長帶動下，預計仍會有強勁成長的表現。除了現有的伺服器與手機業務外，鴻海正積極布局電動車、機器人、太空產業等三大領域，將會是未來重要成長動能。

劉揚偉表示，隨著全球大型CSP資本支出持續擴張，鴻海作為最大供應商將直接受惠，今年第1季較去年同期將會有強勁成長，公司持續提升量產能力，較去年將會有顯著成長。比較特別的是，部分伺服器將由Buy-and-Sell改為Consignment（委託加工），將導致AI伺服器業務於帳面營收上表現持平，但若將其還原，便能看到實際成長仍非常顯著。

劉揚偉指出，鴻海正從傳統製造轉向「科技製造平台服務（Platform Service）」，投入AI、半導體、次世代通訊，打造智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台，以提升長期獲利能力。