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安格、欣普羅前進GTC 展視覺感知系統和攝影機模組

中央社／ 新竹16日電

輝達（NVIDIA）GTC 2026年度技術大會即將登場，神盾集團旗下邊緣AI晶片廠安格宣布，將在現場展示多模態視覺感知系統。安格轉投資欣普羅也將展示機器人無人機等多元應用攝影機模組。

安格和欣普羅今天發布新聞稿，安格表示，將在GTC展示的多模態視覺感知系統建構於NVIDIA JetsonThor平台，並整合芯鼎的高速影像橋接模組。

安格指出，透過數位孿生技術，芯鼎的高速影像橋接模組可為機器人建構一個可被理解的虛擬世界。安格的邊緣AI演算法則賦予系統學習、預測與決策能力。兩者深度整合，將可為自主移動機器人、工業機械手臂與無人機等應用提供低延遲、高智慧的運算。

欣普羅表示，將在GTC展示多款針對機器人、車載、工業檢測和無人機等不同應用場景優化的攝影機模組，包含低功耗偵測及高階自動導航等需求。

機器人 無人機

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