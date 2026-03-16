美光完成收購力積電銅鑼廠 本月啟動無塵室改裝

美光今日完成收購力積電位於苗栗縣銅鑼P5 廠區後，公司也宣布本月啟動第一階段無塵室改裝，並於今年底進行第二座晶圓廠建造工程 ，增建27萬平方英尺的無塵室空間，相關改造計畫將於2028年正式量產，擴增美光高頻寬記憶體（HBM）的供貨能力。

美光是在今日與力積電簽署收購協議，取得力積電位於苗栗銅鑼P5廠的取得所有權。美光表示，銅鑼廠區將作為美光在台灣既有營運的重要補充，並與距離約15英里的台中大型廠區垂直整合，形成延伸與協同效益。銅鑼廠擁有約 30 萬平方英尺的 300mm 既有無塵室空間，將支援美光擴充先進DRAM產品（包括HBM）的供應能力，以因應 AI 驅動的需求成長。

美光表示，公司在今年1月宣布交易後即展開銅鑼新廠的整備工作。隨交易正式完成，美光將開始對既有無塵室進行改裝。銅鑼廠預計自2028 財年起可開始支援具規模的產品出貨。此外，美光也規畫推動該廠區的下一階段擴建，預計於 2026 財年底前，啟動第二座晶圓廠的建造工程，屆時將再增加約27萬平方英尺的無塵室空間。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示：「銅鑼廠將進一步強化我們在台灣的營運布局，是美光全球擴產策略中至關重要的一環。記憶體已成為決定 AI 產品效能的重要核心資產，而透過該廠區的收購與分階段擴產，將強化美光掌握這些重大市場機會的能力。我們由衷感謝台灣政府、營造合作夥伴，以及設備與材料供應商的密切合作，讓我們能加速推動該廠區的產能建置。」