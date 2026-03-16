台灣大旗下富昇數位攜萬事達卡 推虛擬資產創新應用

台灣大哥大（3045）旗下富昇數位宣布與萬事達卡簽署合作備忘錄，將結合雙方在創新支付科技與虛擬資產領域的優勢，共同推動台灣虛擬資產生態系統發展。

富昇數位為台灣大哥大全資子公司，營運國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所「台灣大虛擬資產交易所 (TWEX)」。富昇數位指出，策略結盟於符合台灣法律規範下，聚焦於三大面向的共同研究，包含導入加密貨幣身份憑證以優化鏈上轉帳、實現虛擬資產與銀行帳戶的無縫連結，以及共同強化數位資產交易與結算基礎設施；期待未來在台灣導入虛擬資產的創新應用解決方案，為民眾帶來安全、智慧和便捷的金融科技體驗，讓傳統金融與虛擬資產間更暢通無阻。

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，虛擬資產逐步走向主流，TWEX客戶長期布局、累積財富的同時，也非常市場除了關注創新應用，重視交易安全、身分驗證與與既有金融體系的銜接。

林之晨表示，富昇數位與萬事達卡此次合作，源於雙方對於在合規前提下，讓虛擬資產更安全地被大眾使用的高度共識。期待藉此逐步推動虛擬資產更安全、穩健地融入既有金融體系，並共同研究更多創新應用，讓民眾未來在使用相關金融服務時，享有更安全、便利的體驗，縮短傳統金融與虛擬資產之間的距離。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡致力於為虛擬資產建立安全且值得信賴的支付基礎設施，在全球已推出加密貨幣身份憑證（Crypto Credential）、加密貨幣支付卡計畫（Crypto Card Program）以及萬事達卡多代幣網絡（Multi-Token Network, MTN)）等解決方案，助力虛擬資產生態系更透明、安全，並且能夠跨生態系整合。此次與富昇數位簽署合作備忘錄，雙方將合作在台灣推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於日常支付、加密貨幣出入金等服務，為台灣消費者打造更安全、便捷的虛擬資產應用體驗。