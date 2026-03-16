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台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區 預計6月動土
屏東科學園區位在高鐵特定區內，屏東縣府去年6月宣布，台積電半導體供應鏈將進駐屏東科學園區，南科管理局長鄭秀絨說，台積電半導體供應鏈專區預計在今年6月動土典禮，專區持續招商中。
屏東科學園區今有第二家廠商聚和國際公司舉行動土典禮，南科管理局長鄭秀絨致詞時說，今年6月中會再來屏東科學園區，將舉行台積電半導供應鏈專區的動土典禮，屆時將有台積電與供應鏈廠商7家舉行動土典禮。
鄭秀絨說，屏東科學園區核定6家廠商進駐，用地滿租。台積電半導體供應鏈專區部分，台積電加上7家供應鏈廠商，招商約四成，持續招商中，歡迎台積電相關供應鏈進駐屏東科學園區。
鄭秀絨也提到，屏東科學園區廠辦大樓預計明年將完工，園區內相關公共工程一直趕工中。屏東科學園區的廠辦，未來可以提供不需要蓋廠房的中小型企業，可以跟園區承租，另外廠辦大樓也有創新開放空間，讓想創業青年朋友回故鄉創業，會用政策來支持。
縣長周春米說，屏東科學園區後續還有台積電供應鏈進駐，讓屏東產業升級大步往前，增加屏東縣競爭力。
屏東科學園區內有28公頃半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規畫，台積電會興建辦公大樓，將進行檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升，維持國家半導體的領先地位。這座專區是台灣第一個以建設晶元廠廠房及設施為核心的產業聚落，專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商。
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