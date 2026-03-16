鴻海攜手祥宏健康 全台首座「智慧AI照護一體化」場域揭幕

鴻海（2317）攜手祥宏健康旗下「寶之林長照社團法人附設桃園市私立康莊住宿長照機構」於桃園大溪正式剪綵落成。這座耗時近5年籌備、斥資超過4億元，占地近6,000坪的AI智慧示範場域，由桃園市副市長王明鉅、新北市政府副秘書長龔雅雯、前教育部次長林騰蛟、桃園市社會局局長陳寶民，以及敏盛醫療集團總裁楊敏盛、馬偕醫院總院長張文瀚、鴻海數位健康劉秉昊處長、前彰化縣縣長翁金珠、倍利生技創業投資(股)公司黃顯華董事長蒞臨，共同見證啟用。

這不僅是創辦人林哲弘深耕長照40年的結晶與傳承，更標誌著台灣長照從傳統走向「智慧醫療 × 科技創新」的全新里程碑。

創辦人林哲弘自1986年在天母投入長照一線，憑藉40年實務經驗，深刻理解長者需求隨時代演進的變化。林哲弘表示：「祥宏康莊不僅是6,000坪的綠意莊園，更是我們將傳統溫度跨越至AI時代的承諾。透過與鴻海、馬偕、敏盛的強強聯手，我們在大溪打造一個具備尊嚴與科技守護的醫養智聯新藍圖，讓長者就像回家般的溫暖與放心。」

祥宏康莊打破傳統機構的冰冷感，全區採優雅日系風格設計，營造極致的飯店等級氛圍：四季景觀造景：園區規劃流水庭院，種植松樹、山茶花、紫薇與多品種櫻花，確保「四季有景」，讓長者在自然律動中安養。

居家歸屬感：寬敞休憩空間讓長輩視此為真正的家；更貼心為訪視子女規劃完善空間，讓親情互動成為享受。醫療級規格：房內全面採用醫療等級建材與佈置，將建築美學與感控安全完美融合。

鴻海與馬偕強強聯手：CoDoctor Watch實踐「預防性照護」。機構導入鴻海數位健康的「智慧醫養一體化」核心技術，建構全方位照護體系：1.24小時精準監測：透過CoDoctor Watch智慧健康錶，即時掌握生理數據，同步雲端AI分析早期辨識風險。2.跨時空醫療連結：攜手馬偕紀念醫院與敏盛醫療集團，提供遠距異常指標回饋，將傳統醫療決策縮短至12小時內。3.AI護理助手：導入Nurabot護理協作機器人，協助巡檢與物資配送，有效減輕第一線人員負擔。

桃園市副市長王明鉅致詞指出，祥宏康莊結合大數據與遠距醫療，正是智慧城市在高齡社會的最佳應用。祥宏健康董事秦嘉鴻亦表示，此案結合了工業級精準與日式職人溫暖，為產業樹立標竿。

「醫養智聯，守護無限」不只是口號，祥宏康莊透過臨床導入與跨域整合，正式開啟預防性照護的新篇章，以 6,000坪的綠意科技莊園，守護每一份家庭的幸福託付。